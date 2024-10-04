CHP'li Karasu'dan parti içine sert mesaj: 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar var'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:34

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız. Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, partisinin içine yönelik sert mesajlar verdi.

"İLK DEFA CHP İÇİNDE..."

"Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular" diyen Karasu, "Fakat ilk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Karasu'nun mesajını CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.