CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: AKP denetimi 16 aydır engelliyor!

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin Sayıştay denetim raporlarının görüşülmesini engellediğini duyurdu.

CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: AKP denetimi 16 aydır engelliyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:04

Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin Sayıştay denetim raporlarının görüşülmesini engellediğini duyurdu.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“AK Parti, 217 adet Sayıştay Denetim Raporunun TBMM KİT Komisyonunda görüşülmesini 16 aydır engelliyor!

Meclis denetimi engellenen bu kuruluşlar arasında devasa bütçeli BOTAŞ, TPAO, TCDD, TOKİ, TRT, PTT, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’de var.

Yeni yasama yılında KİT Komisyonunun ivedilikle toplanması ve denetim görevini yerine getirmesi için resmi başvuruda bulunduk”


Etiketler: #Deniz Yavuzyılmaz #AKP #denetim #Sayıştay Denetim Raporu

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