CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: AKP denetimi 16 aydır engelliyor!
CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin Sayıştay denetim raporlarının görüşülmesini engellediğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin Sayıştay denetim raporlarının görüşülmesini engellediğini duyurdu.
Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
“AK Parti, 217 adet Sayıştay Denetim Raporunun TBMM KİT Komisyonunda görüşülmesini 16 aydır engelliyor!
Meclis denetimi engellenen bu kuruluşlar arasında devasa bütçeli BOTAŞ, TPAO, TCDD, TOKİ, TRT, PTT, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’de var.
Yeni yasama yılında KİT Komisyonunun ivedilikle toplanması ve denetim görevini yerine getirmesi için resmi başvuruda bulunduk”
AK Parti, 217 adet Sayıştay Denetim Raporunun TBMM KİT Komisyonunda görüşülmesini 16 aydır engelliyor!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 3, 2024
Meclis denetimi engellenen bu kuruluşlar arasında devasa bütçeli BOTAŞ, TPAO, TCDD, TOKİ, TRT, PTT, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’de var.
Yeni… pic.twitter.com/acPsJjDEPN
En Çok Okunan Haberler
-
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası için yeni hamle