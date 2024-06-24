CHP'li Karatepe, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüşecek: Önce eleştiri sonra çözüm

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Karatepe’nin görüşmede, asgari ücrete ve emekli maaşlarına beklenen zammı, artırılması istenen tarımsal destekleri, tutarsız TÜİK verilerini, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerini ve Varlık Fonu’nu gündeme getireceği belirtiliyor. Ancak CHP kanadı, özellikle bu hafta Meclis’e gelmesi beklenen yeni vergi düzenlemesi öncesi yapılacak bu görüşmenin hiçbir şekilde “iktidara ekonomi konusunda destek verme görüşmesi” ya da “AKP ile ortak ekonomi çalışması görüşmesi” olmadığını vurguluyor.

Meclis’e gelecek yeni vergi düzenlemesi için yeme ve gübreye KDV artırımı, ev sahiplerinin yıllık kira vergisinin artık her ay peşin alınması, yurtdışı çıkış harcının 3 bin TL olması, ticari veya serbest meslek faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin sıkı takibe alınması ve hatta bahşiş gelirlerinde bile basitleştirilmiş vergi uygulaması gibi iddialar konuşuluyor.

Bu iddialara dikkat çeken CHP kanadı, “Bizim halkı yoksullaştıran politikaları, örtülü IMF programını desteklemek gibi bir durumumuz olamaz. İktidara yanlışlarını söylemeye ve önerilerimizi anlatmaya gidiyoruz” diyor.

‘HALK ERKEN SEÇİM İSTEYEBİLİR’

Geleceği söylenen vergilerle iktidarın krizin faturasını emekçiye yüklemek istediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınan bir sisteme ihtiyaç var. Bu haliyle sadece boşalan kasa, emekçinin sırtından doldurulmaya çalışılıyor. Emeğiyle geçinenleri çok daha kötü günlerin beklediğini görüyoruz. Toplumun baskısı iktidara bir erken seçim çağrısı yaptırtacaktır. Çünkü temmuzda da asgari ücrete bir zam yok. Emekliye de çok ufak bir zam yapılacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da Bakan Mehmet Şimşek’i eleştirerek “Bakan krizin mağdurlarına bedel ödetmeye çalışıyor. Asıl, kazancı vergilendirmemiz lazım. Getirilecek vergilerin tamamı mal fiyatlarına yansıyacaktır ve enflasyon olarak geri dönecektir” diye konuştu.

