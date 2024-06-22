Özgür Özel'den 'Mehmet Şimşek ile görüşme' açıklaması: 'Pazartesi soracağız kendisine...'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 12:38

Güncelleme: 22.06.2024 - 12:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Özel, buradaki konuşmasında CHP heyetinin Mehmet Şimşek'e yapacağı ziyarete ilişkin konuştu.

"PAZARTESİ SORACAĞIZ MEHMET ŞİMŞEK'E..."

"Önümüzdeki pazartesi, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan yardımcımız, Mehmet Şimşek'e parayı nereden bulabileceklerini göstecek" diyen Özel, "Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e, önceliğin vatandaş mı yandaş mı? Müteahitten yana mısın, Yazıhanlı kayısı üreticisinden mi yana mısın?" diye konuştu.

Normalleşme eleştirilerine de yanıt veren Özel, "22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok, yanlışına doğru diyecek halimiz yok" dedi.

KAYSERİ'DE CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRI

CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın dün Kayseri Pınarbaşı'nda silahlı saldırıya uğramasına ilişkin de konuşan Özel, "Seçim seçimde kaldı, başkanımız herkesi kucaklayacak. Hala daha birileri gerilim yaratmak derdinde. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak ne güçtür ne cesarettir, ne kabadayılıktır olsa olsa acizliktir, zavallılıktır" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YENİ MİTİNG KARARI

Özel öte yandan CHP'nin yeni mitingini de duyurdu. CHP lideri, yurttaşları 30 Haziran'da Kocaeli'deki 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet etti.

Özgür Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Kazanılan belediyeler kadar kazanılamayanlara da bakmak lazım. Bu şu demek; CHP artık üzerindeki cam tavanı aşmıştır. Malatya'da Veli Ağbaba ile yüzde 39 oy aldık. Artık Malatya iyi gün dostunu, kötü gün dostunu görmüştür. Kazanacağımızı gördük. Ulaş Karasu bana dedi ki; 'Bir dahaki sefere de alacak bir büyükşehir kalsın, Malatya'yı da bir dahaki sefere alırız' dedi.

Bu seçimlerde Yazıhan'ı kazanma ihtimaliniz yok dediler ama biz adayımızı Veli Ağbaba'dan dinledik. 'Abdulvahap Göçer bu işi halleder' dediler. Şahmurat Başkanı ve Abdulvahap Başkanı hepinizi birden birbirine emanet ediyorum."

"İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAĞIZ"

"Bu partide bundan sonra bir yol yürüyüşü var. Abdulvahap Göçer'in cebinde bir anahtar var. Bir dahaki seçimde iktidar olacak anahtar Başkanın cebindedir. El ele omuz omuza hep beraber çalışıp Atatürk'ün partisini ilk seçimlerde iktidar yapacağız.

Malatya'da sadece İsmet İnönü'yü anmak olmaz. Turgut Özal'ı da anmak lazım. 1980 darbesinden sonra askerler millete istikamet dayatırken devleti karşısında bulmasına rağmen 4 eğilimi birleştirerek girdiği mücadelede başarılar kazandı. Çok farklı düşündüğümüz noktalar vardı ama Malatya'nın evladı Turgut Özal'a da Allah'tan rahmet diliyoruz."

ORMAN YANGINLARI

"Dün Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangınlarda ölen 12 evladımız var. Türkiye'nin her yerinde orman yangınları sürüyor. Bu meseleye artık TBMM'nin el koyması gerekir. Bunun için çalışacağız."

"KAYISININ HAKKINI SAVUNACAĞIZ"

"Kayısının memleketi Malatya'da üreticiye bir dokunup bin ah işitiyorsun. Kuru kayısı üreticide 140 TL, pazarda 300, markette 370 lira. Geçen sene bahçede kuru kayısı 100 liraydı. 1 senede mazot, gübre, işçilik ikiye katladı fiyat sadece yüzde 40 artmış. Marketteki fiyat ikiye katlıyor ama buradaki fiyat yüzde 40. Üzümde de, fındıkta da, kayısıda da böyle. Kayısının hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."