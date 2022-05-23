CHP'li Kasap'tan 'maymun çiçeği' soruları

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:17

CHP Kütahya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına “maymun çiçeği virüsü” hakkında yazılı soru önergesi verdi.

13 ülkede 100’ün üzerinde vaka görülen virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Kasap, Covid-19 sürecinde yaşanan aksaklıkların maymun çiçeği virüsünde de yaşanmaması için Sağlık Bakanlığını göreve çağırdı.

"BAKAN KOCA’NIN 'MÜSTERİH OLUN' AÇIKLAMASI İLE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN UYARILARI ÇELİŞİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), “yaz aylarında düzenlenecek festivaller ve partilerle virüsün Avrupa'da yayılmasının hızlanacağı” uyarısında bulunduğuna dikkat çeken Kasap, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “müsterih olun” açıklamasıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları çelişiyor. Hastalık insandan insana bulaşıyor. Avrupa'da hızla yayılıyor ama Sağlık Bakanı sadece “müsterih olun” açıklamasıyla yetiniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP’li Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına şu soruları yöneltti:

1) Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıkladığı veriler göz önüne alındığında Türkiye’de maymun çiçeği virüsü görülen vatandaşımız var mıdır?

2) Bakanlık olarak maymun çiçeği virüsüne karşı aldığınız önlemler nelerdir?

3) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “yaz aylarında düzenlenecek festivaller ve partilerle virüsün Avrupa'da yayılmasının hızlanacağı” uyarısında bulunurken Sağlık Bakanı olarak siz “müsterih olun” açıklaması yapmanız Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısıyla çelişmektedir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?