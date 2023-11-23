CHP’li Kılıç akran zorbalığını Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:16

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son aylarda artan “akran zorbalığı” görüntüleri üzerine Meclis’i harekete geçmeye çağırdı. Kocaeli’de bir lisede 9. Sınıf öğrencilerinin karıştığı şiddet olayı üzerine harekete geçti. Kılıç, benzer olaylardan birinin 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Ümraniye’de ortaokul öğrencileri arasında, 7 Aralık 2022’de Erzurum’da lise öğrencileri arasında, 28 Aralık 2022 tarihinde Zonguldak’ta yine lise öğrencileri arasında yaşandığını anımsattı. Kılıç, akran zorbalığı nedeniyle geçen sene 12 yaşındaki Samet Gül’ün hayatını kaybettiğini, bu yılın başında da Elazığ’da okulunun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Akran zorbalığının siistematik bir şekilde yaygınlaştığını ve artık çocukların hayatlarını tehdit eder boyutlara ulaştığını belirten Kılıç, şiddeti önleyici politikaların üretilmesini istedi.

“ÇOCUKLARIN YÜZDE 24’Ü AYDA EN AZ 1 KEZ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR”

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Araştırma Komisyonu kurulması için önerge veren Kılıç, şunları söyledi: “Dün Kocaeli’deki bir okulda yaşanan şiddet olayını izleyen herkesin içini acıttığına eminim. Bu görüntülerle karşılaşmak, bir anne olarak beni derinden üzdü. Dün bu olay tüm ülkenin gündemindeydi, ancak basın yayın organlarında hemen her gün benzer görüntülere rastlıyoruz. Aslında durumun tahmin ettiğimizden çok çok daha ileri boyutlarda olduğunu ise üzülerek takip ediyoruz. PİSA verilerine göre Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 24’ü ayda en az 1 kez bu akran zorbalığına maruz kalıyor. Yaş ortalaması ise 9-15 yaş, zorbalığın yaşandığı en dikkat çekici mekanlar ise maalesef okullar!”

“BU BİR ÇOCUK HAKKI İHLALİDİR”

“Tüm ailelerin, gözünden sakındığı evlatlarının güvende ve sağlıklı bir ortamda yetişmesini istemesi kadar doğal bir durum yoktur” diye devam eden CHP’li Kılıç, “Yani üstünkörü politikalarla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir konudur. Aynı zamanda da bir çocuk hakkı ihlalidir de. Ben, çocuklarımızın güvenli bir geleceği sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Bu nedenle de akran zorbalığına karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesini, akran zorbalığının nedenlerinin araştırılması ve önlem alınmasına dair meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyorum. Benim gibi düşünen aileleri de bu çağrıma destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kulandı.