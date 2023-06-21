CHP’li Kılıç’ın TBMM’deki odasının kapısı kırıldı: Böcek araması yapılacak

Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:38

Güncelleme: 21.06.2023 - 14:38

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın; TBMM yerleşkesi içindeki Halkla İlişkiler Binası’nın dördüncü katında bulunan A414 numaralı odanın kapısının zorlandığı ve kırıldığı ortaya çıktı. Kapının kilidinin olduğu bölümün tornavida benzeri bir cisimle aşındığı, kilidin yuva bölümündeki menteşelere zarar verildiği görüldü.

“TBMM’NİN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRECEK NİTELİKTE”

Sevda Erdan Kılıç, “Dün akşam 20.15 sıralarında, danışmanımla birlikte odadan ayrıldık, kilitledik, hiçbir sorun yoktu. Sabah danışmanım, 09.30 sıralarında geldiğinde, kapının açık olduğunu fark etti. Darbe almış, zorlanmış kapı. TBMM’ye vatandaşlar girerken birçok yerden aranarak geçiyorlar. Ama TBMM’de milletvekili odasının kapısı zorlanmış. Tabii bizim korkacağımız bir şey yok. Kimseden saklımız, gizlimiz de yok. Ama bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir. Ve TBMM’nin saygınlığına da gölge düşürecek niteliktedir” diye konuştu.

“CİDDİ BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ”

Bugüne kadar ben çok kez hakaret ve tehditler aldığını aktaran CHP’li Kılıç, “O zaman da söylemiştim. Hiç korkmadım. Bundan sonra korkmam. Takip ettiğim hiçbir konu ile ilgili de bir adım bile geri atmam. Ama bu çok ciddi ve önemli bir konu. Ciddi bir güvenlik zafiyeti. Bunun bir an önce araştırılarak sorumluların bulunması gerekiyor. Bu koridor çok sakin bir koridordur. Beş yıldır biz aynı odadayız. Ama son dönemde yeni gelen milletvekilleri ile birlikte, biraz kalabalık bir koridor haline geldi. Maalesef Meclis’te, milletvekillerinin kapılarını gören kamera kaydı yok. Ama biz Genel Sekreterlik’ten odanın bir elden geçirilmesi ve özellikle de bir böcek araması talebinde bulunduk. Onu da yarın gerçekleştireceklerini söylediler. Bir an önce sonuçlanmalı ve TBMM’nin, Gazi Meclis’in saygınlığına göle düşürülmemeli” ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY’IN ODASINA KOMŞU

Sevda Erdan Kılıç’ın kapısı zorlanan odası; eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın odasına komşu.