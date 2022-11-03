CHP'li Kılınç sordu: Gece yarısı Emniyet ve Jandarma’ya talimatı kim verdi?

03 Kasım 2022 Perşembe, 16:49

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ve kara para ile ilgili video yayınlaması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaları Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren Yüksel Mansur Kılınç gece yarısı, 10 dakika arayla ve aynı cümlelerle yapılan açıklamaların Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını günlük sıcak siyasetin içine çeken nitelikte olduğunu vurguladı.

Kılınç Soylu’ya şu soruları sordu:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Polis ve Jandarma teşkilatlarımızı suçlamadığı halde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı hangi yetki ve sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu’nu iftira atmakla suçlamış, Sayın Kılıçdaroğlu’nun Emniyet ve Jandarma Teşkilatını uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığını iddia etmiştir?

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 21.30’da video yayınlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi Twitter adresinden saat 23.48’te, Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi Twitter adresinden saat 23.59’da aynı açıklama yayınlanmış ve Genel Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir. Henüz İçişleri Bakanı bile açıklama yapmadan; gece yarısı, 10 dakika arayla ve aynı cümlelerle yapılan açıklamalar Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının günlük sıcak siyasetin içine çeken niteliktedir. Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın resmi Twitter hesaplarından yapılan bu paylaşımların yapılma talimatı kim tarafından verilmiştir?"