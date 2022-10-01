CHP'li Mahir Polat: MHP toplantısına katılan imam neyi istişare etti?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:10

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, MHP İzmir il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyelerinin önceki gün Dikili Öğretmenevi'nde düzenlediği istişare toplantısına katılan imam Bayram İşbilen'le ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

"CAMİYE, KIŞLAYA SİYASET GİRMEYECEK"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:



"Milliyetçi Hareket Partisi Dikili İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği istişare toplantısına Dikili’de imamlık yapan Bayram İşbilen’in de katıldığı sosyal medya ve basına yansımıştır. Bu fotoğraf; kokuşmuş düzenin, parti devleti anlayışının fotoğrafıdır. Son dönemde Cumhur İttifakı’nın siyasi etkinliklerinde kamu çalışanları sıkça görülmektedir. Bu durum Cumhur İttifakı’nın yarattığı siyasi iklimin yansımasıdır. Bu fotoğraflarda boy gösteren kişiler kimden cesaret almaktadır? MHP toplantısına katılan imam neyi istişare etti? Tek adam rejiminin bu çürümüşlüğüne son vereceğiz. Yarının Türkiye’sinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da defalarca vurguladığı gibi camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmeyecek. İbadethanelerimizde görevli kişilerin, kutsallarımızın siyasete malzeme edilmesi canımızı yakıyor. Kutsallarımızı artık siyasete malzeme etmeyin.”

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE MİDİR?"

Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:



- Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin siyasi toplantılara katılma hakkı ve yetkisi var mıdır? Söz konusu hak ve yetkinin hukuki dayanağı nedir?

- 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Siyasetle İlgilenme” başlıklı 25. maddesi yürürlükten kaldırılmış mıdır? Söz konusu madde yürürlükten kaldırıldıysa neden ilan edilmemiştir? Söz konusu madde yürürlükteyse neden uygulanmamaktadır?

- Dikili imamı Bayram İşbilen’in siyasi parti toplantısına katılması Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde midir?

- Dikili imamı Bayram İşbilen’in siyasi parti toplantısına katılması makamınızın bilgisi dahilinde midir?

- Dikili imamı Bayram İşbilen hakkında konuya ilişkin olarak başlatılan bir soruşturma var mıdır?

- Son 5 yılda, yılları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, “Siyasetle İlgilenme” sebebiyle işine son verilen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli sayısı kaçtır?

"DEVLETİN PARTİSİ OLMAZ"

Mahir Polat, bir yurttaşın MHP'nin Dikili'deki istişare toplantısının öğretmenevinde yapılması ile ilgili tepkisini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dikili Öğretmenevi'nin giriş kapısını örten MHP bayrağının göründüğü ve yurttaşın "Öğretmenevinden başka bir yer bulamadınız mı? Atatürk'ün bayrağı bile yok. Sırf MHP bayrakları" diye tepki gösterdiği videoyu paylaşan Polat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabını etiketleyerek şu açıklamayı yapmıştı:



"Devletin partisi olmaz. Dikili Öğretmenevi mi yoksa MHP ilçe başkanlığı mı? Asılan parti bayrakları bilginiz dahilinde mi Sayın Bakan? Öyleyse vahim değilse çok daha vahim!"