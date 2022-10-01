Silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi

01 Ekim 2022 Cumartesi, 11:48

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçen salı günü Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

İddiaya göre, alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Durumu ağır olan Hançer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MHP İstanbul İl Teşkilatı'ndan Hançer'in ölümü sonrası yapılan açıklamada da, "Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sn. Erkan Hançer hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet geride kalanlara baş sağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Cenazemiz Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camiinden ikindi namazına müteakip kaldırılıp Samandıra Mezarlığına defnedilecek" denildi.