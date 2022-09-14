CHP'li Mahmut Tanal sosyal medya hesabından paylaştı: 'Doruç İlköğretim Okulu, jandarma tarafından basıldı'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:54

Mahmut Tanal, dün Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan Doruç İlköğretim Okulu’nu ziyaret etmiş ve okulun eğitime elverişli olmadığını belirtmişti. Tanal, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okuldan görüntü alınmaması için bugün okula jandarma çağırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tanal, şu açıklamayı yaptı:

“JANDARMA TARAFINDAN DEYİM YERİNDEYSE BASILDI”

“Dün ziyaret ettiğimiz Şanlıurfa Harran Doruç İlköğretim Okulu, jandarma tarafından deyim yerindeyse basıldı! Milli Eğitim Müdürlüğü, köylülerin fotoğraf çekimini engellemek için okula asker çağırdı. Çocuk Koruma Kanunu’na göre, çocukların yanında üniformalı, silahlı askerin, polisin bulunması suçtur. Bir çocuk karakola götürüldüğü zaman dahi eşlik eden asker ve polisler sivil olur. Şanlıurfa İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi hizmet kusurlarını örtmek için ilkokula silahlı asker yığdı! Bu durum, minik öğrencilerde ömür boyu travmaya yol açacaktır. Çocuğun psikolojisini düşünmüyorlar. Tek düşündükleri, koltukları. Hiç mi pedagoji eğitimi almadınız?

“ELLERİNDE KÜREKLE OKUL ÇEVRESİNİ TEMİZLEDİ”

Neden mi jandarmayı çağırdılar? Çünkü dünkü ziyaretimizde okulun içler acısı halini tüm Türkiye’ye gösterdik. İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, panikle etrafı ‘makyajlamaya’ başladı. Bu sabah Doruç Köyü Doruç İlköğretim Okulu'nda, eğitim saatinde sınıfta ellerinde kalemle öğrencilere ders vermesi gereken öğretmenler, ellerinde kürekle okul çevresini temizledi. Köylüler fotoğraf çekince, görüntü alınmasını engellemek maksadıyla jandarma getirildi. Okulun içerisine de kimse alınmıyor.”

NE OLMUŞTU?

CHP'li Tanal, dün Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan Doruç İlköğretim Okulu’nu ziyaret etmiş ve eğitime elverişli olmadığını belirtmişti. Bugün, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahmut Tanal’ı da etiketleyerek, “Harran Doruç İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden İl Müdürümüz Fevzi Kurt, eğitim-öğretimin aksamadan yürütüldüğü okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi ve planlama, ders kitapları ve fiziki koşulları iyileştirme anlamında öğretmenlerimizin yanında olduğunu belirtti” mesajıyla fotoğraf paylaşmıştı.

Tanal da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paylaşımını alıntıladı ve “Masal anlatmayı bırak Müdür Bey! Sizce burası bir eğitim yuvası mı? Urfa Harran Doruç İlköğretim Okulu'ndaki bazı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldık. Bizim dünkü ziyaretimizin ardından gidip panikle temizliğe başlamışsınız” notu ile okuldan video paylaştı.