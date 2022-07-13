Mahmut Tanal: Şanlıurfalı hemşehrilerim, Türk bayrağına saygısızlığa kayıtsız kalmadı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın Türk Bayrağı’nın üzerine pankart astırmasına tepki gösterdi. Haliliye Belediyesi, tepkiler üzerine söz konusu pankartı kaldırdı. Tanal, “Şanlıurfalı hemşerilerim, Zeynel başkanla pankart asma yarışına giren Haliliye Belediyesi'nin Türk Bayrağı'na yönelik saygısızlığına karşı kayıtsız kalmadı” dedi.

ANKA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:03
Mahmut Tanal: Şanlıurfalı hemşehrilerim, Türk bayrağına saygısızlığa kayıtsız kalmadı
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'de Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın Türk bayrağının üzerine pankart astırmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bayrak üzerine asılan pankartın fotoğrafını paylaşan Tanal, “Türk Bayrağı'na yapılan saygısızlıktan dolayı AKP'li Şanlıurfa Haliliye Belediyesi'ni kınıyorum. Derhal özür dileyin” dedi.

Haliliye Belediyesi, Tanal'ın tepkisinin ardından pankartı kaldırdı. Pankartın kaldırıldığını da sosyal medya hesabından duyuran Tanal, şunları kaydetti:

“Şanlıurfalı hemşerilerim, Zeynel başkanla pankart asma yarışına giren Haliliye Belediyesi'nin Türk Bayrağı'na yönelik saygısızlığına karşı kayıtsız kalmadı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın Türk Bayrağı'nı gölgeleyen pankartı indirildi.”



Mahmut Tanal Haliliye Belediyesi bayrak
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