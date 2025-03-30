CHP'li Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için tekrarladı: Adalet öğrenciyi hapsetmez

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolarda eylem alanında gençleri yalnız bırakmayan CHP'li vekil Mahmut Tanal bu kez tutuklanan öğrenciler için kendine özgü üslubuyla ''Adalet öğrenciyi hapsetmez'' sloganını tekrarladı.

CHP'li Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için tekrarladı: Adalet öğrenciyi hapsetmez
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 17:53

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için 19 Mart'ta başlayan protestolarda bugüne dek gözaltına alınan gençlerden 279'u tutuklandı.  

Bayramı sevdiklerinden ayrı cezaevinde geçiren gençler için  CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından bir eylem gerçekleştirdi.  

279 TUTUKLAMA

CHP Gençlik Kolları'nın elde ettiği bilgilere göre; eylemlerde bugüne dek  279 kişi tutuklandı, 91 kişiye de ev hapsi verildi.

EYLEMLERİ GÜNDEM OLDU

Hem eylem alanlarında hem de sosyal medyada gençlerle yan yana duran Mahmut Tanal, gençlerin ilgi odağı haline gelmişti. Tanal’ın geçmişte yaptığı eylemler sosyal medyada viral oldu. 

TUTUKLU GENÇLERİ UNUTMADI

Tanal X hesabından yaptığı paylaşımda "Tutuklu öğrenci adaletin ayıbıdır! Dünyada; Ramazan Bayramında en fazla tutuklu öğrencinin bulunduğu ülke Türkiye’dir" dedi.

Paylaşımına bir de video ekleyen Tanal, soluksuz bir şekilde defalarca "Adalet öğrenciyi hapsetmez!" sloganını kendine özgü üslubuyla tekrarladı. 


Etiketler: #Siyaset

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