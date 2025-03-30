CHP'li Mahmut Tanal'dan Silivri açıklaması: 'Çarşamba günü açılacakmış'
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Silivri Cezaevi'nde kantinin kapalı olduğunu ve çarşamba günü açılacağını ifade etti. Tanal, "Mahpuslar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?" diye sordu.
CHP Şanlıurfa Mahmut Tanal sosyal medya hesabından Silivri Cezaevi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Tanal, cezaevinde kantinlerin kapalı olduğunu yazdı.
Birçok siyasi ismin ve öğrencinin de tutulduğu Silivri Cezaevi'nde kantinlerin çarşamba gününe kadar kapalı olacağını açıklayan Tanal, "Peki mahpuslar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Suları bitmiş, hijyen ürünleri yok, temel insani ihtiyaçları karşılanamıyor!" dedi.
Tanal, cezaevi yönetimlerini konu hakkında göreve çağırdı.
"BU HAKLARIN AÇIK İHLALİ..."
CHP'li Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:
"Silivri Cezaevi’nde kantin kapalı!
Açıklamaya göre Çarşamba günü açılacakmış. Metris cezaevinde ise bir düzensizlik var.Peki mahpuslar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?
Suları bitmiş, hijyen ürünleri yok, temel insani ihtiyaçları karşılanamıyor!
Ceza İnfaz Kurumları İnsan Haklarına Aykırı Yönetilemez!
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun açık:
Mahpusların “yaşama, sağlık, beslenme, temizlik” gibi en temel hakları güvence altındadır.
Cezaevinde kantinin kapalı olması, bu hakların açık ihlalidir!
Bu bir ihmalkârlık değil, anayasal hakların sistematik olarak gasp edilmesidir!
Silivri ve Metris Cezaevi yönetimini, Adalet Bakanlığı’nı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz.
Cezaevi, mahpusların özgürlüklerini sınırlandırabilir ama insanlık onurlarını asla!"
Silivri Cezaevi’nde kantin kapalı!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 30, 2025
Açıklamaya göre Çarşamba günü açılacakmış. Metris cezaevinde ise bir düzensizlik var.Peki mahpuslar temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?
Suları bitmiş, hijyen ürünleri yok, temel insani ihtiyaçları karşılanamıyor!
Ceza İnfaz Kurumları İnsan…
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