CHP'li Mansur Kılınç'tan Soylu'ya zor soru: 'Polisimizi koruyamayan fotoroman gençlerimizi nasıl koruyacak?'
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya polis intiharlarını hatırlattı. Kılınç, "Polisimizi suç ekonomisinin girdabından koruyamayan fotoroman Süleyman gençlerimizi nasıl koruyacak?" sorusunu yöneltti.
CHP İstanbul Milletvekili Kılınç dün, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2021-2022 yıllarında sebeplerine göre intihar verilerini; sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da eleştiriler yönelterek, "Polisimizi suç ekonomisinin girdabından koruyamayan fotoroman Süleyman gençlerimizi nasıl koruyacak? Ama az kaldı" dedi.
Kılınç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizde gençler, ekonomik sıkışmışlıktan kurtulmak için kripto para borsalarına hücum etti. Türkiye, bu alanda dünyada 5. en büyük pazar haline geldi. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir gençlik.
Kripto para, sanal bahisin de yer aldığı ekonomik nedenler yüzde 29 ile ikinci sırada. Polisimizi suç ekonomisinin girdabından koruyamayan fotoroman Süleyman gençlerimizi nasıl koruyacak? Ama az kaldı. ‘Yepyeni pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye’ geliyor.”
Ülkemizde gençler, ekonomik sıkışmışlıktan kurtulmak için kripto para borsalarına hücum etti.— Yüksel Mansur Kılınç (@yukselmkilinc) November 4, 2022
Türkiye, bu alanda dünyada 5. en büyük pazar haline geldi.
Hayal kırıklıklarıyla dolu bir gençlik…
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