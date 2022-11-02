Son dakika... Süleyman Soylu'dan 'uyuşturucu operasyonu' duyurusu: 130 kişi sabaha karşı gözaltına alındı
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nun ayrıntılarını açıkladı. Soylu, 130 uyuşturucu satıcısının sabaha karşı gözaltına alındığını duyurdu.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" adıyla kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Bakan Soylu, "130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir" dedi.
Soylu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:
"Osmaniye'de Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle Uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.
Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Aslı Baykal CHP'den istifa etmişti: 'Deniz Baykal da istifa edebilir' iddiası
- Son Dakika... Süleyman Soylu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: 'Sokağa düşmüşlük denir'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Mahir Ünal'ın istifasının ardından AKP'de çatlak