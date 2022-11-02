Son dakika... Süleyman Soylu'dan 'uyuşturucu operasyonu' duyurusu: 130 kişi sabaha karşı gözaltına alındı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 08:08

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" adıyla kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Bakan Soylu, "130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Osmaniye'de Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle Uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."