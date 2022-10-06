CHP’li Bakan’dan Süleyman Soylu’ya: Olmaz olsun senin gibi Bakan!

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:41

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis memurları arasında intihar vakalarının artması üzerine yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi.

Son iki günde beş polis memuru intihar ettiğine dikkat çeken Murat Bakan, intihar eden polislerden birinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde boş bir odada intihar ettiğini ve amirleri tarafından mobbing gördüğü iddialarının yer aldığı bir not bıraktığını söyledi.

“ÖNERGE VERDİK REDDEDİLER”

“Gün geçmiyor ki bir polis intiharı haberiyle karşılaşmayalım” diyen CHP’li Bakan, “Türkiye’de en çok intihar eden meslek grubu polisler. 2 gün içinde 5 tane polis intihar etti. Bir tanesi dün Enes kardeşimiz, Vatan Emniyet’te, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde hayatına son verdi ve geride bir not bıraktı. O not, bugüne kadar bizim söylediklerimizi haykırıyordu açıkça. 7 yıldır Meclis kürsüsünden söylediklerimiz, verdiğimiz soru önergeleri, 2021 ve 2022 yılında verdiğimiz meclis araştırma önergelerinde söylediklerimiz… AKP ve MHP oylarıyla reddedilen… Polis intiharları araştırılsın dedik, reddettiler” diye konuştu.

“HİÇ Mİ VİCDANIN YOK”

Polis memurunun bıraktığı nota dikkat çeken Bakan, “Biz o notun, intihar mektubunun benzerini gencecik yaşında hayatına son veren Semanur’da gördük, Mehmet Ali Bulut’ta, gencecik Cumhurbaşkanlığı koruması, onda gördük. Şırnak’ta hayatına son veren Özel Harekat Polisi Alpaslan Soylu’da gördük, Murat Sucu’da gördük. Yeter artık. Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı yasta, sen magazin programına çıkıyorsun sabah ‘Hayata Gülümse’ diye. Hiç mi vicdanın yok. Olmaz olsun senin gibi Bakan!” ifadelerini kullandı.