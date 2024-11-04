CHP'li meclis üyelerinden AKP'li belediyede kayyuma karşı oturma eylemi
Güngören Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri meclis salonunda oturma eylemi başlattıklarını açıkladı. CHP Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan, "Milletin iradesine darbe vuramayacaksınız" dedi.
Ülkenin dört bir yanında kayyumlara karşı eylemler sürüyor.
İstanbul'daki AKP'li Güngören Belediyesi'nde kayyumlara karşı oturma eylemi başladı.
Güngören Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri meclis salonunda Esenyurt Belediyesi'nde partilerinin isminin grup odasından indirilmesi ve meclis üyelerinin belediye binasından çıkarılmasını protesto etmek için oturma eylemi başlattıklarını açıkladı.
SABAHA KADAR AYRILMAYACAKLAR
Eylemi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran CHP'li İlçe Başkanı Yılmazcan, "Güngören Belediyesi CHP Meclis Üyelerimiz Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması ve Meclis Grup Odası’nın tabelasının indirilmesine tepki olarak salı sabaha kadar Güngören Belediyesi Meclis Salonu’nda oturma eylemi gerçekleştirecektir. Milletin iradesine darbe vuramayacaksınız" dedi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- Bülent Arınç'tan dikkat çeken çıkış