CHP'li meclis üyelerinden AKP'li belediyede kayyuma karşı oturma eylemi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 23:35

Güncelleme: 04.11.2024 - 23:35

Ülkenin dört bir yanında kayyumlara karşı eylemler sürüyor.

İstanbul'daki AKP'li Güngören Belediyesi'nde kayyumlara karşı oturma eylemi başladı.

Güngören Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri meclis salonunda Esenyurt Belediyesi'nde partilerinin isminin grup odasından indirilmesi ve meclis üyelerinin belediye binasından çıkarılmasını protesto etmek için oturma eylemi başlattıklarını açıkladı.

SABAHA KADAR AYRILMAYACAKLAR

Eylemi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran CHP'li İlçe Başkanı Yılmazcan, "Güngören Belediyesi CHP Meclis Üyelerimiz Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması ve Meclis Grup Odası’nın tabelasının indirilmesine tepki olarak salı sabaha kadar Güngören Belediyesi Meclis Salonu’nda oturma eylemi gerçekleştirecektir. Milletin iradesine darbe vuramayacaksınız" dedi.