Özgür Özel'in konuşmasının ardından: Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde plastik mermili polis müdahalesi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 20:08

Güncelleme: 04.11.2024 - 20:08

Kayyum atanan Mardin Belediyesi önünde Özgür Özel kayyuma tepki gösteren ve Ahmet Türk'e destek çıktığı bir konuşma yaptı.

Özel konuşmasını bitirip alanı terk ettikten sonra belediye binası önünde bekleyen gruba polis müdale etti.

TOMA ve plastik mermi ile protestocu grup belediye önünden uzaklaştırıldı.

Protestocu gruptan da polise taş atıldı.