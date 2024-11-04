Esenyurt'ta 'atanmışların' dönemi: Bir kayyum da belediye meclisine!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:17

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:22

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanmasının ve yerine kayyum atanmasının ardından halkın iradesi ikinci kez engellendi.

Kayyum Can Aksoy imzasıyla gönderilen yazıda meclis üyelerinin görevleri memurlara devrildi. Böylelikle Esenyurt'ta 31 Mart günü sandığa giren dört zarftan ikisi yok sayıldı.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifti, Kayyum Aksoy'un gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

"ŞİMDİ DE MECLİSE GÖZ DİKTİ"

Çiftci, "Esenyurt’a kayyım atayan zihniyet şimdi de gözünü belediye meclisine dikti.

Kayyım Can Aksoy imzasıyla gönderilen yazıda meclis üyelerinin görevleri de hukuksuzca memurlara devredildi. Belediye başkanlığının ardından belediye meclisine de fiilen kayyım atandı ve Esenyurt’ta 31 Mart günü sandığa giren dört zarftan ikincisi de yok sayıldı.

Bu hukuksuzluğa karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Kayyım zihniyeti er ya da geç kaybedecek, halk iradesi kazanacak" ifadelerini kullandı.