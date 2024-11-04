AKP'li Kağıthane Belediyesi'nde 'kayyum' kavgası... AKP ve MHP'li üyeler CHP'lilere saldırdı: 2 CHP'li hastanelik oldu!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:01

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:51

AKP'li Kağıthane Belediyesi meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleri, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili CHP İl Başkanlığının açıklamasını okuduğu sırada MHP'li ve AKP'li meclis üyelerinin saldırısına uğradı.

Söz konusu saldırıda 2 CHP'li üye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

CHP Kağıthane Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Görkem Işık Ulutaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şikayetçi olacaklarını aktardı.

Ulutaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Demokrasi katilleri yine iş başında!

CHP Kağıthane Belediye meclis üyelerimize ve Kağıthane ilçe örgütümüze alçakça saldıran kendini bilmez AKP ve MHP’li meclis üyeleri hakkında şikayetçi olmak için Cumhuriyet Halk Partili avukatlar olarak Sadabat Polis Karakolu’na geçiyoruz.

Demokrasiye karşı yapılan bu saldırı, hiç kimsenin yanına kar kalmayacak!"

"GASP ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ"

CHP Kağıthane ve İBB Meclis üyesi, CHP Kağıthane Grup Sözcüsü, İBB AB ve Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Nazlı Akyüz, yaşananları Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Yaşananlar nedeniyle utanç duyduğunu belirten Akyüz, "Biz nasıl bir toplum haline geldik böyle? Halkın iradesini gasp etmek nasıl da alışkanlık haline geldi. Esenyurt’a, Mardin’de Batman’da, Halfeti'de seçmeni yok sayan zihniyet İstanbul’un 38 ilçesinde okunan bir bildiriyi burada Kağıthane Belediye Meclisinde okutturulmak istenmedi. Bu kabul edilemez; halkın sesi kısılamaz" dedi.

"DÜŞMAN TEKMELER GİBİ"

Fiziki saldırının boyutuna da dikkat çeken Akyüz, "Arkadaşlarımız hastanede; düşman tekmeler gibi arkadaşlarımız tekmelendi. Demokrasi organları; bu tarz basit ve kalitesiz provakasyonlarla işlevsizleştirilmek istendi. yüce meclise hiç yakışmadı bu yaşananlar. Mücadelemiz sürecek, hiç bir hukuksuzluk karşısında susmadık, susmayacağız" ifadelerini kullandı.