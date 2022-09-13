CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Fuat Oktay'a 'Karaca ve Taranoğlu' sorusu: 'Suskunluğunun nedeni nedir?'

13 Eylül 2022 Salı, 14:11

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Bekaroğlu, önergesinde şunları belirtti:

“Son günlerde yazılı, sözlü ve görsel medyada; Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nda tahsisli ve bedelli sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak anılan kurum nezdinde para ve komisyon karşılığı gerekli iş takibi işlemleri ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ve AKP MKYK üyesi, AKP Yerel Yönetimlerden Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca’nın ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun isimlerinin yer aldığı, iddia, haber ve yorumlar yer almıştır.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AKP MKYK üyeliği AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca mevcut görevlerden 30.08.2022 tarihi itibarıyla istifa suretiyle ayrıldığını kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır. Yine medyada Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da istifa ettiği, mevcut görevinden ayrılmak zorunda kaldığı veya görevden alındığı yönünde haberlere yer verilmektedir.”

Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti: