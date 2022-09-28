Mersin'deki polisevine saldırının ardından CHP'den suç duyurusu
CHP, Mersin’de polisevine saldırıya ilişkin tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin avukatlarından Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili saldırganlardan biriyle CHP’nin ilişkilendirilmesine bir tepki daha geldi. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelal Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ilişkilendirmenin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Çelik paylaşımında, "Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisini haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" ifadelerine yer verdi.
September 28, 2022
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP ya CHP’nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan’ın yanısıra AKP’li vekiller ve yandaş medya, saldırganlardan birinin isminin CHP’nin medya raporunda yer alması gerekçesiyle partiyi hedef göstermişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün yaptığı açıklamada sert tepki göstererek, “Ömürleri, bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok. Mehmet Dişli’nin hesabını Hulusi Akar’dan sorma, Zekeriya Öz’ün hesabını Tayyip Erdoğan’dan sorma, Akın Öztürk’ün hesabını YAŞ’taki AK Partililerden sorma; CHP’ye Allah’ın cezası bir katilin hesabını sor. Herkes aklını başına alacak. O kadar bedava değil” demişti.
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