CHP'li milletvekilleri Berberoğlu ve Emre, Gezi tutuklularını Silivri'de ziyaret etti

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

CHP’nin İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Yunus Emre, Gezi tutukluları Osman Kavala, Hakan Altınay, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı tutuklu bulundukları Silivri’de dün ziyaret etti. Berberoğlu ve Emre, Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum günü için Can Atalay’ın doğum günü mesajı yazdığını belirtti.

Kahraman’la aynı koğuşta kalan Atalay’ın mesajında “Vera, haberini aldıkları gün, Meriç’in karnının günden güne büyümesi. Seninle Meriç’in her kapıyı açışı. Beraat ettiğimizde kundaktaki halin. Tutuklandığımızdaki gözlerin. Tayfun’u öpüşün. Bunu büyük ihtimal 10 yıl sonra anlayacaksın. Sen bizim bir tanemizsin. Madem adın Vera, ‘saçları kıvırcık, kirpikleri mavi’ diyeceğim günü iple çekiyorum” ifadeleri yer aldı.

ADİL YARGILAMA YOK

CHP’li Emre ziyarete ilişkin, “Ziyaret ettiğimiz isimler, Türkiye’nin karanlık koşullarında CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü mücadeleyi çok takdir ettiklerini belirttiler. Kin ve kibir içinde bir iktidar gördüklerini ama karşısında yer alan muhalefetin iktidardan çok farklı olduğunu belirttiler. Türk milleti adına karar veren yargıdan, Türk milletinin gurur duyacağı kararlar istediklerini belirttiler. Kendilerinin darbecilikle suçlandığını ancak bunlarla ilgili hiçbir kanıtın ve adil yargılama sürecinin olmadığını söylediler” dedi.

Emre, Kavala’nın AİHM kararına dikkat çektiğini belirterek Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptığını ifade etti.