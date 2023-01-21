CHP'li Muharrem Erkek anlattı: Öğrenciler nasıl oy kullanacak?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

Eğer öğrenci evde yaşıyorsa şu anda bulunduğu evin adresini e-Devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak birinci adresi haline getirebileceğini söyleyen Erkek, “Bu durumda başka bir işleme gerek kalmaz. Seçmen kütükleri askıdayken, nüfus müdürlüğüne başvurup bulunduğu adresi birinci adresi haline getirdikten sonra ilçe seçim kuruluna başvurup seçmen kaydının bu adrese alınmasını istemesi gerekir” bilgisini paylaştı.

1?? Son dönemlerde çok sık tartışılan bir konu, öğrencilerin nasıl oy kullanacağı. Maalesef kimi yanlış bilgiler de karışıklığa neden oluyor. Bu nedenle bir bilgilendirme yapma gereği doğdu: — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) January 20, 2023

Öğrenci yurtta kalıyorsa şu an bir işlem yapması gerekmediğini de belirten Erkek, “Seçmen kütükleri askıdayken, okulundan öğrenci belgesi ve yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair belgeyle birlikte önce ilçe nüfus müdürlüğüne başvurup oradan alacağı belgeyle ilçe seçim kuruluna giderek yurdunun bulunduğu yerde oy kullanmak için başvurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.