CHP’li Muharrem Erkek, önerdikleri yeni sistemi anlattı: 'Cumhurbaşkanını halk seçecek'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, altılı masanın önceki gün açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliği önerisini Cumhuriyet’e anlattı.

Türk siyasi tarihi açısından 6 parti olarak önemli bir adım attıklarını söyleyen Erkek, “Yeni bir sistem öneriyoruz. Bunu da demokratik, laik, hukuk devletini gerçek anlamda oturtmak için yapıyoruz. Türkiye bu sistemle devam edemez. Çünkü ekonomik krizlerin derinleşmesinde, adalet sorunun temelinde bu sistem var. Bu bir kişinin egemen olduğu bir sistem. Oysa Cumhuriyetin kuruluş sistemine göre Türkiye asla bir şahıs devleti olmayacaktı. Biz Gazi Meclis’i etkinleştireceğiz. Kanun yapım süreçlerini etkin hale getireceğiz. Meclis denetimini kuvvetlendireceğiz” dedi.

Bundan sonraki süreçte anayasa metnini Türkiye’nin her yerinde anlatacaklarını aktaran Erkek, “Önümüzdeki süreçte barolar birliği, meslek odaları, sendikalar, üniversitelerimizin anayasa kürsülerinin görüşlerini alacağız, onları ziyaret edeceğiz. Ülkenin birçok ilinde toplantılar yapıp halkla buluşacağız. Sivil toplum örgüleriyle görüşeceğiz. Toplumsal uzlaşmayla bir anayasa değişikliğini seçimleri kazandıktan sonra Meclis’e sunacağız. Güven veren bir sistem inşa edeceğiz. Çünkü sistemle ekonomi doğrudan bağlantılı. Anayasa metnini hazırlayan komisyonumuz da Meclis iç tüzüğü, siyasi partiler kanunu konularında çalışmaya devam edecek” diye konuştu.

"YETKİLERİNİ SINIRLIYORUZ"

Önerdikleri sistemde cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine ilişkin konuşan Erkek, “Cumhurbaşkanını halk seçmeye devam edecek. Biz cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir değişiklik önermedik” dedi. Bunun üzerine yapılan “Yarı başkanlık sistemi öneriliyor” eleştirisini de yanıtlayan Erkek, “Cumhurbaşkanının görevlerini, tanımlarını, yetkilerini net olarak çizerseniz bir sorun olmaz. Biz de bunu yaptık. Partiler üstü, tarafsız, devleti temsil eden bir cumhurbaşkanı olacak. Devletin sigortası gibi olacak. Yani cumhurbaşkanının net bir çerçevesi var” değerlendirmesini yaptı.