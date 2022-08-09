AKP'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi: 11 parti ile görüştüm, bağımsız devam ediyorum

09 Ağustos 2022 Salı, 19:12

Gazeteciler Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz, milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP ile görüştüğünü ve partiye katılacağını söylemesinin ardından tartışmalar devam ediyor. İsmail Saymaz "Çelebi, öğrendiğim kadarıyla, AK Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos’ta partiye katılabilir" derken Barış Yarkadaş, "Mehmet Ali Çelebi’nin ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar" ifadesini kullanmıştı.

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. 11 parti ile görüştüğünü söyleyen Çelebi, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.