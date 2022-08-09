AKP içerisinde 'nükleer' çatlağı: Zamana karşı yarışıyorlar

09 Ağustos 2022 Salı, 17:56

Mersin'de 2010 yılında kurulan Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesinin ardından santral, ülke genelinde büyük bir tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında Akkuyu Nükleer Santrali'ne yakın zamanda ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Santral hakkında çıkan tartışmalarla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Nükleer Karşıtı Platform Sekreteri Mehmet Özdağ, Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Santralde şu an siyasi bir çatlak var. Zamana karşı yarışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDE KALDIRIM YAPAR GİBİ NÜKLEER SANTRAL YAPILIYOR"

Özdağ'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"IC İÇTAŞ'ın yerine sözleşme yapılan şirket, orada ne kadar yetkin? Bunu bilmiyoruz. Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahası kamuoyuna, milletvekillerine dahi kapalı. Nasıl ilerlediğini bilmediğimiz bir inşaat yürütülüyor şu anda. 2018 yılında temel çatlağı oluşmuştu. Trafoya yıldırım düştü, yangın çıktı. Biz bu haberleri şantiyede çalışanların sosyal medya hesaplarından öğrenebildik.

Bu ülkenin asfalt, kaldırım kalitesi neyse Akkuyu'da devam eden nükleer santralin kalitesi de odur. Kaldırım yapar gibi nükleer santral yapıyorlar bu ülkede. Bunlar bizim ifadelerimiz değil, bu itirafı geçen hafta Akkuyu Nükleer A.Ş. yaptı. Bu zamana kadar inşaat faaliyetini sürdüren IC İÇTAŞ'ın, bu inşaatı yapabilecek nitelikle olmadığını, iş güvenliği gibi gerekli kurallara uymadığını deklare ederek sözleşmesini feshetti. Pandemi döneminde 10 binden fazla işçinin o şantiyede iç içe çalıştırıldığını lütfen hatırlayın.

"RUSYA AKDENİZ'DE 2 MİLYON M2'LİK GÜVENLİ LİMANA SAHİP OLDU"

Akkuyu Nükleer Santrali'nin şu ana kadar iki kazananı var; biri Rusya diğeri AKP iktidarı. Rusya tarafından gönderileceği iddia edilen 20 milyar dolar hayat öpücüğüdür. İktidarın seçim öncesi can simidine, dolayısıyla da sıcak paraya ihtiyacı var. Rus hükümeti, Akkuyu sayesinde resmen Akdeniz'de 2 milyon metrekarelik güvenli limana sahip oldu. Santral, Rusya'ya bir nefes borusu görevi görüyor. O yüzden burayı kaybetmek istemeyeceklerdir."

Özdağ, Akkuyu santralinin iktidar tarafından seçimlere gidilirken oy kazanma projesi olarak sunulacağını ifade etti.

CÜNEYD ZAPSU İSTİFA ETTİ İDDİASI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, projenin başından beri tek Türk yönetim kurulu üyesi olan Cüneyd Zapsu'nun istifa ettiğini iddia etti. Cüneyd Zapsu, AKP'nin kurucularından biri olarak biliniyordu. İddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdağ, açıklamalarına şunları ekledi:

"ZAMANA KARŞI YARIŞIYORLAR"

"Zapsu' nun istifası Akkuyu'da bir siyasi çatlak olduğunu gösteriyor. Bu çatlağın da Rusya ve Türkiye arasında olduğu görülüyor. AKP içerisinde çok ciddi bir siyasi çatlak var. Zamana karşı yarışıyorlar. Rusya'nın orada üretilen elektriğin parasına, AKP'nin de projeden gelecek siyasi oy rantına ihtiyacı var. Ülkenin ve dünyanın güvenliği için o inşaatın derhal durdurulması lazım. Türkiye şu anda nükleer felakete doğru gidiyor"