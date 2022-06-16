CHP'li Muharrem Erkek: 'Seçilmiş başkan yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılamaz'

16 Haziran 2022 Perşembe, 14:59

Çanakkale'de Çan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.E. isimli kişinin suç duyurusu sonrası harekete geçti. Savcılık, Çan Belediyesi'nden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılıkça tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 14 Haziran'da görevden alındı. İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın selameti için Öz'ün geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı.

CHP'liler, Bülent Öz'e destek vermek için Çan ilçesindeki Menderes Parkı'nda bir araya geldi. Buradaki basın açıklamasına CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

'ÇAN HALKININ GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIM'

İçişleri'nin kararına tepki gösteren Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada, "Çan halkının, Çan seçmeninin iradesine büyük saygısızlık yaptılar. Daha Bülent Öz hakkında iddianame bile yok. Seçimle gelen seçimle gider. Anayasamız ne diyor? Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Kelime kelime aynen böyle yazıyor. Ortada daha iddianame yok. Daha müfettiş raporu yok. Ayıptır, günahtır. Seçilmiş bir belediye başkanı, bir yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılamaz. Yargılanır, hüküm giyer başımızın üstüne" dedi.

Bülent Öz ise "Sadece şunu söylemek istiyorum. Her konuşmamda ifade ettim, seçimden önce söyledim, adliyeden çıktıktan sonra da söyledim. 2019'da, seçildikten sonra, bu zamana kadar, 3 yıl boyunca Çan halkının güvenini asla boşa çıkarmadım. Üstüne basa basa söylüyorum. Hemen seçildikten sonra, 'Aldığımız oyları haram etmeyeceğim' dedim, haram etmedim" diye konuştu.