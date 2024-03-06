CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: 'Ekonomik krize rağmen standartlarımızı sürdüreceğiz'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:33

Güncelleme: 06.03.2024 - 16:34

CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı ve adayı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlediği toplantı ile projelerini gazetecilere anlattı.

"EKONOMİK KRİZE RAĞMEN STANDARTLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ülkedeki ekonomik krizin derinleşeceği öngörüsünde bulunan Uysal, alacakları önlemlerle sağladıkları standartları sürdürmeyi önemsediklerini vurguladı.

Uysal, “Kişi başı milli gelirde dünyada ilk 90’da değiliz. Ekonomik kriz derinleşeceğe benziyor. Bunu hiçbir belediyenin proje tanıtım toplantısında duyamazsınız ama ben söyleyeceğim. Artık Anadolu’da belediyelerin büyük kısmı maaş da ödeyemiyor. Daha henüz kriz tam başlamamasına rağmen. Biz krizleri yönetmek zorundayız. Nasıl Covid pandemi döneminde eczanelerde bir tane maske yokken her evin kapısına yıkanabilir maske torbalarımızı astık, bu ekonomik krizi de gelişerek, gelişmişlik düzeyimizi arttırarak atlatacağız. Şunu ifade edeyim zor aylar, zor yıllar hepimizi bekliyor. Bu zor yıllarda temel belediyecilik hizmetlerini, bu yüksek standartları aksatmamak, onları yeni gelişim projeleri ile desteklemek bizim için çok önemli olacak” dedi.

"MURATPAŞA’YI TÜRKİYE’NİN DAVOS’U YAPACAĞIZ"

Ayrım gözetmeden kamplaşmaya izin vermeden herkese hizmet götürme konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Uysal, seçim ofislerinde Türkiye’nin tüm siyasi renklerinin gözlenebileceğini savundu.

Uysal, “Seçimden sonra Muratpaşa Forum Toplantıları’nı göreceksiniz. Bu toplantılarla Muratpaşa’yı deyim yerindeyse Türkiye’nin Davos’u yapacağız. Seçim ofisimize gelirseniz orada her siyasi partiden insanların olduğunu görürsünüz. Bazılarının resmi düzeyde yöneticileri geliyor, bazılarının sadece tabanlarından gelenler var. Muratpaşa sokaklarında yaşadığımız psikoloji de bu. İnsanlarımız bizi ayırt etmiyor çünkü tüm insanları eşit kabul eden ve kent kaynaklarını herkese paylaştıran bir yaklaşıma sahibiz. Gördüğünüz projelerin tamamı böyledir. O yüzden önümüzdeki süreçte Muratpaşa bir modeldir. Farklılıkların aynı potada eritilmesi, ortak akıl merkezi ortak sivil toplum merkezi niteliğinde çalışmalar, kaynakların eşit paylaşımı, ulusal bütünlük önceliklerimizdir” dedi.

"MURATPAŞA’DA DİJİTAL YÖNETİM DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

Uysal dijitalleşme ve yeni yazılım teknolojilerinin sağladığı olanaklardan Muratpaşa Belediye’sinde daha iyi hizmet vermek için kullanacaklarının altını çizerek, turizmde de ellerindeki özgün yazılımlarla Muratpaşa’da 12 ay turizm hedeflediklerini söyledi.

Uysal, Muratpaşa’yı bir turizm ürünü olarak tasarlayacaklarını belirterek, “Vatandaş, Muratpaşa’da ulaşım, konaklama, alışveriş standartlarını seçerek parasını ödeyecek, bizim asayiş ve ticari güvenlik şemsiyemiz altına girecek. O şemsiye altında Muratpaşa’da tatil yapacak. Bundan sonra kontrat fuarlarına gitmeyeceğiz. Tüketicilerle buluşacağımız alanlara gideceğiz ve akıllı sistemler, yapay zeka yardımı ile hedef kitleyi arayan, bulan, süzen özgün yazılımlarla Muratpaşa’yı 12 ay turizm yapar hale getireceğiz” dedi.