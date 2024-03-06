CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:20

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal da Özel'e eşlik etti.

KÖKSAL'DAN ÇOK KONUŞULACAK 'DEM PARTİ' ÇIKIŞI

Burada Özel'den önce konuşan Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

Köksal'ın bu ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu.