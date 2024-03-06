CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan CHP'li belediye başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:20
CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.  

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal da Özel'e eşlik etti. 

KÖKSAL'DAN ÇOK KONUŞULACAK 'DEM PARTİ' ÇIKIŞI

Burada Özel'den önce konuşan Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

Köksal'ın bu ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu.


Burcu Köksal haberleri Dem Parti haberleri

İlgili Haberler

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli?

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli?
CHP'li Burcu Köksal'dan Zafer Havalimanı sorusu...

CHP'li Burcu Köksal'dan Zafer Havalimanı sorusu...
CHP'li Burcu Köksal: Kaçak kursların önünü iktidar açtı

CHP'li Burcu Köksal: Kaçak kursların önünü iktidar açtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP ve MHP arasında adaylık krizi: 'Bunlar seçimden sonra bizi rafa kaldırırlar'

AKP ve MHP arasında adaylık krizi: 'Bunlar seçimden sonra bizi rafa kaldırırlar'
Yapay zeka destekli uygulama kulak enfeksiyonunu tespit edebiliyor

Yapay zeka destekli uygulama kulak enfeksiyonunu tespit edebiliyor
5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!

5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu
Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'

Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'
AKP’de ‘Refah’ payı: Anket sonuçlarına göre partiye yönelen oylar

AKP’de ‘Refah’ payı: Anket sonuçlarına göre partiye yönelen oylar
İYİ Parti'den Özgür Özel'e 'Türkiye ittifakı' yanıtı

İYİ Parti'den Özgür Özel'e 'Türkiye ittifakı' yanıtı
İspanya’da Türk tutkusu: İlker Kaleli’nin rol aldığı ‘La Passions Turca’ geliyor!

İspanya’da Türk tutkusu: İlker Kaleli’nin rol aldığı ‘La Passions Turca’ geliyor!