CHP'li Müslim Sarı: Siyasal İslam bitmiştir, AKP'nin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmamıştır

30 Ekim 2022 Pazar, 17:54

Dünya'da yaşanan siyasal, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ılımlı İslam ya da siyasal İslam denilen ideolojiye alan bırakmayacağını savunan CHP'li Müslim Sarı, "Dünya bir yol ayrımında, yeniden kuruluyor. Önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde dünyayı tanıyamayacağız. Önümüzdeki yüzyılda yeni bir sosyoloji doğuyor. Bu sosyolojiyi anlayamayanlar cumhuriyetin ikinci yüzyılında yok olup gidecekler" dedi.

DÜNYANIN DEĞİŞEN DENGELERİNDE TÜRKİYE NEREDE?

"Dünyanın dengeleri yeniden kuruluyor. Avrasya yükseliyor, Asya'nın güçleri yükseliyor, Atlantik zayıflıyor" diyen Sarı, "Türkiye'ye yeni bir jeopolitik alan açılıyor. Dünya bu şekilde yeniden kurulurken bir başka şey daha oluyor. Siyasal islamın sonuna geliyoruz. 2010’lu yılların ortalarında Arap Baharıyla kapanan siyasal islam artık Dünya'ya ve Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmamış şekilde AKP'de somutlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da düzenlenen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği 29 Ekim etkinliğinde konuşan Sarı,"Dünya'da yaşanan bu gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına denk gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, 'AKP'den sonra neyin parantezini açacağız? Bu yeni parantezin adı yeniden ve demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyet parantezi olacak. Tarihsel bir kavşaktayız. Bu yüzden bize düşen sorumluluk büyük" diye konuştu.

"BU SORUMLULUK BİZİM"

Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen görevin büyük olduğuna dikkat çeken Sarı, "Hepimizin büyük sorumlulukları var. Partimiz yüz yıl önce cumhuriyet parantezini açtı. Şimdi ise cumhuriyetimize yeni bir yol haritası üretme sorumluluğumuz var. Türkle-Kürt, Aleviyle-Sünni, emekle-sermaye, laikle-muhafazakar, kadınla-erkek arasında yeni bir uzlaşma üretme sorumluluğumuz var. Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeline yeni bir hukuk düzenine ihtiyacı var. Bu sorumluluk bizim" sözleriyle parti olarak bu sürece hazır olduklarının da vurgusunu yaptı.

Sarı, "AKP sonrasında sadece iktidarın yarattığı sorunları ortadan kaldıran değil ayrıca yeni yol haritaları üreten bir anlayışa sahip olmalıyız. Bu Atatürk’ün yol arkadaşlarına yani bizlere düşüyor. 29 Ekim 2030’dan önce Türkiye’yi AKP değil cumhuriyet sevdalıları yönetecek" dedi.

KÜRT SORUNU MESAJI

Kürt sorunu ile ilgili endişelere yönelik net açıklamalar yapan CHP Parti Meclis Üyesi "Batı’da yaşayan Kürt anne babadan gelen biri olarak söylüyorum bir bölünme korkusu olabilir ama bu ülke asla bölünmeyecek bu ülkeden kimse çekip gitmek istemiyor. Türkiye büyük bir ülke hep beraber 100 yıl önce kurulmuş olan bu ülkeyi yeniden ayakları üzerinde tutmayı başardığımızda Türkiye daha da büyüyecek" sözleriyle açıklamasını sonladırdı.