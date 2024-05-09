CHP'li Mustafa Adıgüzel TBMM'ye arıcı kıyafeti ile geldi: 'Toplum bal adı altında zehirleniyor'

Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:09

Güncelleme: 09.05.2024 - 18:09

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genelh Kurulu'nda gündem dışı konuşmasında arıcıların yaşadıkları sorunları dile getirdi. Adıgüzel, konuşmasının sonuna doğru arıcı kıyafeti giyerek konuşmasını sürdürdü.

''Tüm toplum denetimsizlik ile bal adı altında zehirleniyor" diyen Adıgüzel, şöyle konuştu:

''Ülkemiz zengin florası ve arı ırk ve ekotip varlığı sayesinde 114 bin ton bal üretimi ile; dünyada 2. sırada; 9,2 milyon arılı kovan varlığı ile de 3. sıradadır. En son verilere göre; ülkemizde 100 bin 399 arıcı bulunmaktadır. Ama, hem üretim maliyetlerindeki artış hem de sahte bal, arıcılık sektörünü 3 yıldır sekteye uğramıştır. Arıcılık yapan kişi sayısı azalmış, sektörden kopuşlar başlamıştır. Bu yılki sektörden kopuş yüzde 30’un üzerindedir.

Üretim maliyetleri 2023 Temmuz ayında 1 kg balın maliyeti 127 lira idi. Şimdi 200 liranın üzerinde. Kovan başı 60 lira destek ise yetersiz olmaktadır. Arı konaklaması, Arıcılık Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Arı konaklamasında İl/İlçe Tarım Müdürlükleri yetkili olup, eğer arının konaklayacağı bölge köy arazisi ise muhtarlarla, orman arazisi ise yetkili Orman Şeflikleri ile anlaşma sağlanarak arı konaklatılmaktadır.

Arı konaklaması için hiçbir ücret alınmaması gerektiği halde; bazı mahalli idareler aşırı ücret istemektedir. Balda sahtecilik arıcılık sektöründeki en önemli sorundur. Türkiye sahte bal cennetidir. Tarafsız bir laboratuvara piyasadan aldığımız ballarda yaptırılan analizlerde raflarda bulunan balların yüzde 80 civarının hileli bal olduğu belirlenmiştir."

"5 BAKANLIĞI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Mustafa Adıgüzel, arıcıların yaşadığı sorunların giderilmesi için şu önerilerde bulundu:

"Maliyetler dikkate alınarak bal alım taban fiyatı belirlenmelidir. Sahte balı en aza indirmek için: Sözleşmeli Üretim Modeli'ne arıcılık dahil edilmelidir. Arı ürünlerinde denetim nihai ürün bazında değil; kovanlıkta başlamalıdır. Bu nedenle marketler, paketleyiciler ve bal satışı yapan yerler sıkı bir denetime tabii tutulmalıdır. Tağşişin yanı sıra e- ticaret sitelerinde üzerinde herhangi bir etiket bilgisi ve işletme kayıt numarası bulunmayan balların satışının yapılmasına izin verilmemelidir.

Arı ürünlerinde kriterlere uygunluğun denetlenmesi sadece Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda değildir. Toplum sağlığının korunması anlamında Sağlık Bakanlığı’nın, sahtekarlık ve dolandırıcılık anlamında İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın vergi kaçakçılığı konusunda Maliye Bakanlığı’nın da sorumluluğu altına girmektedir. Bu bakanlıkları ortaklaşa göreve davet ediyorum.''