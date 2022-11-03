CHP'li Müzeyyen Şevkin: 3 çocuk şartı kadın Bakanı rahatsız etmemiş!

03 Kasım 2022 Perşembe, 12:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’nin dünyada en hızlı yaşlanan ülkeler arasında olduğunu kaydetti.

Bu hızla gitmesi durumunda 60 yıl sonra her 4 kişiden birinin yaşlı nüfusun bir üyesi olacağını ifade eden Dr. Şevkin, 2023 yılında yaşlı oranının yüzde 10.2’ye yükselmesinin beklendiğini, Türkiye’nin bir yıl sonra çok yaşlı ülkeler sınıfına gireceğini ifade etti. Yaşlıların yüzde 85’inin yaşlı aylığı ya da evde bakım yardımı alamadığını dile getiren Dr. Şevkin, Türkiye'de tek başına yaşayan 2 milyon yaşlı vatandaşın bulunduğunu ve bu grubun üçte 2'sini de kadınların oluşturduğunu vurguladı.

“KAÇ ÇOCUK DOĞURDUĞUNA DEĞİL MUHTAÇLIĞINA BAKIN!”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da bulunduğu komisyon toplantısında eleştirilerini sıralayan Dr. Şevkin, eşi vefat etmiş kadınlara sosyal konutlar için yapılacak yardımda 3 çocuk şartı aranmasını sert bir dille kınadı. Bakanın yüzüne bakarak, “Bir kadın Bakan olarak bu kadar sessiz kalmanızı doğrusu ibretlik olarak gördüğümü sadece en hafif tabiriyle ifade etmek istiyorum. Çünkü bence çocuk sayısı üzerinden değil, muhtaçlık üzerinden bir uygulama olmalıydı. Kaç çocuk doğurduğumuz üzerinden bir uygulamanın yapılması bir kadın olarak bence sizi de rahatsız etmeliydi” diye konuştu.

Tek başına yaşayan ve sayıca erkeklerden fazla olan kadınların daha çok desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Dr. Şevkin, “Yalnız yaşayan yaşlı yurttaşlarımızın yüzde 60'ından fazlası kadındır. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı yetersizdir. Bahse konu aylık tutarı 1 Ocak tarihinde 1.084 lira 55 kuruştur” dedi.

3 ÇOCUK ŞARTINI SAVUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise '3 çocuk' şartını şu sözlerle savundu;

"Ben, bu 3 çocuk fobisini, muhalefet milletvekili arkadaşlarımızda bu kadar travmatik etki oluşturduğunu bilmiyordum. 3 çocuğa niye itiraz ediyorsunuz? 3 çocuk ve üzeri, 4-5 olabilir… Bu, bize göre açıklamaya gerek olmayacak, şeffaf, anlaşılabilir bir çalışma."

"KUZULARIN SESSİZLİĞİNİ OYNADINIZ"

Öte yandan aylıklar, vefat ve sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olamama, adres değişikliği, nafaka alabilecek olma ve diğer nedenler sebebiyle de bu aylıkların kesildiğine ilişkin bilgiler aldığını kaydeden Dr. Şevkin, şöyle konuştu:

“Yaşlılarımızın çalışmaya devam ettiği de ortada. 65 yaş üstü 213 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş. Ayrıca, eşi ölen, hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir ödenen 650 lira günümüz koşullarında gerçekten son derece yetersiz. Dolayısıyla, bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Yine "Güçlü Kadın, Güçlü Aile" mottosu olduğunu söylüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi kaldırılırken yine "kuzuların sessizliği"ni oynadınız Sayın Bakan. Kaç kadın vali var örneğin? Kreşler, sığınmaevleri ne kadar, yeterli mi? Buna ilişkin kadınlarla ilgili ne yaptınız bir kadın Bakan olarak, bunu doğrusu merak ediyoruz. Yine, şehitler ve gaziler arasında ayrım var. Kronik hastalıklarda kullanılan alet ve cihazların ücret ödemelerinde reel fiyatlar karşısında çok düşük kaldığına ilişkin şikâyetler geliyor. Bunu da mutlaka artırmanız gerekiyor. 37 yaşlı gündüz hizmet bakımevi olduğundan bahsettiniz. Ben bunun yetersiz olduğunu, bir huzurevi mantığından ziyade bunların daha sağlıklı ortamlarda, yaşlılara ahir ömürlerinde daha sağlıklı ortamlarda bir bakım hizmeti sunulması gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce hem İstanbul Sözleşmesi konusunda hem de 3 çocuk şartıyla ilgili inşallah bir görüş sunarsınız diye bekliyorum.”