CHP’li Naile İşlek’ten, AKP’li Gül Çitil Okur’un “Kriz yok. Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz” sözlerine tepki
CHP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Naile İşlek, AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur’un, “Ülkemizde bunun gibi krizler yok. Biz markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz, alıyoruz. Bir yasağımız yok, engelimiz yok... Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz” sözlerine tepki gösterdi. İşlek, “İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için market market gezip en ucuzunu nereden alırım, pazar sonlarını bekleyip çürük meyveyi ve sebzeyi daha ucuza alabilirim diye düşünüyor. Siz hiç sokağa indiniz mi, pazara indiniz mi? Bu ekonomik krizin sebebi sizsiniz” dedi.
AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, katıldığı televizyon programında ekonomiye dair şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Alım gücünün düşmediğini öne süren Okur, "Ekonomik kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Katıldığı ‘Kent Kulisi’ adlı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okur, şöyle konuştu:
- Serbest piyasa çalışmaları içerisinde bizler AK Parti hükümeti olarak elimizden geleni yapıyoruz. Devletin yaptığı çalışmalarda yapabileceğinin en iyisini yapıyoruz. Biraz da vatandaşın milletine, devletine, hükümetine sahip çıkması lazım. Gönlüyle arası yol açılırsa insanlar biraz daha vicdansızlaşıyorlar. Bir ürününün piyasa satışı varken 10 katı satılması insanların ticari ahlakıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizde kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. Engel, sıkıntı yok. Kaynakları döke saça kullanabiliyoruz.
CHP Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Naile İşlek, AKP'li Okur’un, sözlerine tepki gösterdi.
İşlek, “İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için market market gezip en ucuzunu nereden alırım, pazar sonlarını bekleyip çürük meyveyi ve sebzeyi daha ucuza alabilirim diye düşünüyor. Siz hiç sokağa indiniz mi, pazara indiniz mi? Bu ekonomik krizin sebebi sizsiniz” dedi.
CHP’li İşlek yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"TABİ Kİ SİZİN TUZUNUZ KURU, HAYAT SİZE GÜZEL"
- Kahramanmaraş AKP İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Gül Çitil Okur… Yapmış olduğunuz açıklamalarda, vatandaşın marketlerde sepetini istediği gibi tıka basa doldurduğunu ve bu ülkenin kaynaklarının döke saça kullanıldığını ifade etmişsiniz.
- Sizin söylemlerinizle gerçekler çok farklı. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için market market gezip en ucuzunu nereden alırım; pazar sonlarını bekleyip çürük meyveyi ve sebzeyi daha ucuza alabilirim diye düşünüyor. Siz hiç sokağa indiniz mi, pazara indiniz mi?
- Bu ekonomik krizin sebebi sizsiniz. Bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor bundan haberiniz var mı? Tabi ki sizin tuzunuz kuru, hayat size güzel.
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