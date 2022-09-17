CHP'li Nazlıaka duyurdu: Kılıçdaroğlu Aile Destekleri Sigortası'yla ilgili toplantı yapacak

17 Eylül 2022 Cumartesi, 16:42

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yarın saat 15.00’te İstanbul Harbiye Hilton Otel’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Aile Destekleri Sigortası’na ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. Nazlıaka, toplantının iki bölümden oluşacağını ifade ederek şunları ifade etti:

“İlk bölümde tüm basın mensuplarına Aile Destekleri Sigortası ile ilgili bilgilendirme yapılacak. İkinci bölümde ise bazı ekonomi yazarları ve gazete yöneticileri ile kapalı bir toplantı gerçekleşecek. Genel Başkanımız, Aile Destekleri Sigortası hakkında geniş kapsamlı bir bilgi verecek. Yeni yayına girecek olan web sayfası üzerinden simülasyon yapacağız. 57 bin hane tipi çalıştık. Böylece hangi hanenin ne kadar aile gelir desteği alacağına dair detaylı bir bilgilendirme yapacağız.

“BİZ AKP GİBİ YOKSULLUĞU YÖNETMEK DEĞİL, YOK ETMEK İSTİYORUZ”

Yarın açılacak olan sitemizi ziyaret eden tüm yurttaşlar, hanedeki kişi sayısı ve gelir durumunu girerek, iktidara geldiğimizde alacakları destek tutarını 2022 verileriyle öğrenebilecekler. Bu veriler 2023 yılında güncellenecek. Yaşlı aylığı, engelli bakım ödeneği gibi mevcut sosyal destekler kesintisiz devam edecek. Biz AKP gibi yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu yok etmek istiyoruz. Bu sistem yoksullukla mücadelede Türkiye’ye çığır açacak.”