CHP’lı Nazlıaka: Kadınlar değişim istiyor!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:03

Güncelleme: 29.04.2023 - 15:03

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği seçim mitinglerine katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın adaylara da destek vermeye devam ediyor. Son altı günde Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Giresun ve Trabzon’a giden Nazlıaka, mitingler öncesinde kadın kollarıyla ve kadın milletvekili adayları ile bir araya gelerek saha çalışmaları gerçekleştirdi.

"15 MAYIS SABAHI BİZDEN GERÇEKLEŞTİRMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ PROJE NEDİR?"

Yapılan çalışmalarla hakkın ve aldıkları geri dönüşleri anlatan Nazlıaka, “Uşak’ta Sevinç Yazgan, Eskişehir’de Milletvekilimiz Jale Nur Süllü, İpek Çelik, Aysu Bahar Gürlek, Ayfonkarahisar’da Milletvekilimiz Burcu Köksal, Balıkesir’de Seval Bozkurt, Fatma Sarıkabacakoğlu, Dilek Yalçın, Gülizar Yıldız, Giresun’da Elvan Işık Gezmiş, Trabzon’da da Sibel Suiçmez ile birlikte olduk. Mevcut kadın milletvekillerimiz ve kadın milletvekili adaylarımızla birlikte seçim çalışmaları yaptık. Özellikle Aile Destekleri Sigortası projemizin halkta büyük bir karşılığı var. Yoksulluğu bitirecek ve kadını hane içinde güçlendirecek olan projemizi tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Ayrıca iktidara geldiğimizde ilk 1 hafta ve 100 gün içinde yapacaklarımızı anlatıp, seçmene ‘15 Mayıs sabahı bizden gerçekleştirmemizi istediğiniz proje nedir?’ diye soruyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayana kadar ilçe ilçe, mahalle mahalle seçim çalışmalarımız doludizgin devam ediyor. Bu seçim ilk turda bitecek, Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞİM İSTİYORLAR”

Her gün bir ilde çalışmalara katıldığını ve sahada CHP’ye büyük bir ilgi olduğunu dile getiren Nazlıaka, “Trabzon 1. sıra milletvekili adayımız Sibel Suiçmez ile Trabzon'un Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde saha çalışması gerçekleştirdik. Esnafı ziyaret ederek, yaşanan ekonomik sorunların seçimlerin ardından sona ereceğini anlattık. Tonya ilçemizde büyük bir kadın buluşması gerçekleştirdik. Burada Aile Destekleri Sigortası projemizi ve çiftçiler için hayata geçireceğimiz uygulamaları anlattık. Çiftçiliğin ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyleyen kadınlara artık sigortalı olacaklarını ve bir hayat güvenceleri olacağını söyledik. Kadınlar değişim istiyor, genel başkanımıza güven duyuyor” diye konuştu.

“SEÇİME KADAR DURMAK YOK”

Nazlıaka, seçimlere sayılı günler kaldığını söylerken, “Ülkemizin kaderini biz kadınlar belirleyeceğiz. Sorumluluğumuz büyük. Seçimlere kadar durmak yok. İl il projelerimizi anlatıyoruz. İlk seçimlerin ardından 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde laik, demokratik, hakkın hukukun ve adaletin sağlandığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.