CHP'li Nazlıaka'dan Bakan Yanık'a 'çocuk istismarı şüphelisiyle fotoğraf' tepkisi: 'Fotoroman Soylu'ya mı özendiniz?'

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:18

Şüpheli Sadullah Alagöz’ün, Yanık’ı ziyaret ettiğini anımsatan Nazlıaka, “Sanmayın Derya Yanık’ın 17 yaşındaki E.M’den haberi yok. Nasıl olmaz? İfade esnasında bakanlık yetkilisi varken dosya bakanlığa da intikal etmişken Alagöz ile ne konuştunuz? Bakan Yanık, ‘O kişiyi tanımıyorum’ diyerek kendini aklayamaz. Görüşme randevusunu hâkim Ömer Azküçük’ün aldığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Yanık’a çağrı yapan Nazlıaka şöyle konuştu: “Bugüne kadar istifa etmeniz gereken bin bir türlü rezilliğe imza attınız. İstifa etmediniz. Bu skandalın ardından da istifa etmeyi düşünmüyor musunuz?”

(Aylin Nazlıaka)

NAZLIAKA’DAN SORULAR

1- Hakkında çocuğa yönelik istismar suçlaması bulunan bir zat için hakim Azküçük, Bakan Yanık’tan hangi gerekçe ile randevu aldı?

2- Sayın Yanık, Alagöz size ne anlattı?

3- Alagöz’e bu dosyanın üzerinin kapatılacağının teminatını mı verdiniz?

4- Bakanlık olarak üzerinize düşeni yaptıysanız, bu zat neden hâlâ elini kolunu sallayarak geziyor?

5- İddianame altı aydır neden hazırlanmadı?

6- Fotoroman Soylu’ya mı özendiniz? Kabinenin yeni fotoromanı siz misiniz?

7- Neden çocuklar yerine suçluları koruyorsunuz?

FOTOĞRAFLA KORKUTMUŞTU

İş insanı Sadullah Alagöz’ün çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturmasının devam ettiği sırada Aile Bakanı Derya Yanık ile fotoğraf çektirmesi gündem olmuştu. Pehlivan ve Terkoğlu’nun “SS” kitabında, Alagöz’ün tecavüz ettiği iddiası üzerine 17 yaşındaki E.M’yi susturmak için Yanık’tan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya devlet yetkilileriyle çekilen fotoğraflarını gösterdiği bilgisi yer almıştı.