CHP'li Nazlıaka'dan kadın aday açıklaması: Eğitim almaları için çalışmalar yürüttük
CHP’li Aylin Nazlıaka, dün gazetemizin Ankara temsilciliğine bağlı Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) “Cumhuriyet’in 100. Yılında Eşitlik Mücadelesinin Işığında Yerel Seçimler” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.
Gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’in sunuşuyla başlayan söyleşiye Çankaya belediye başkan aday adayları Gülsün Bor ve Bekir Ödemiş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keçiören Şube Başkanı Fahrettin İmamoğlu, Cumhuriyet Okurları Sözcüsü Nejdet Özer de katıldı.
Nazlıaka, “Aileyi önceleyen bir yaklaşımı değil, kadını birey olarak güçlendiren bir yaklaşımı benimsiyoruz” dedi. Yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli yer tuttuğunu belirten Nazlıaka, “Nüfusun 100 binin üzerinde olduğu yerlerde sığınma evi açılması gerekiyor. Ancak bu sayı yalnızca 32” dedi.
‘54 İSİM BELİRLENDİ’
Nazlıaka konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadın adayların eğitim alması için eğitim veren kurumlar ile partimiz arasında çalışma yürüttük. Şimdi de deneyimli belediye başkanlarımızla kadın belediye başkanlarımız arasında koçluk ilişkisi kurulmasını sağlıyoruz” Kesinleşmiş olan 54 kadın belediye başkan adayımız var. Kadınların seçilebilir alandan aday gösterilmesi üzerinde duruyoruz. Sadece adaylaşması değil, seçilebileceği noktadan adaylaşması kadın belediye başkanı sayımızın artmasını sağlayacak.”
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