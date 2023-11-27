CHP'li Nurettin Demir kolları sıvadı: 'Önceliğimiz Muğlamız olacak!'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:05

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:05

Türkiye yerel seçim atmosferine girdi. İl ve ilçelerde aday adayları belli olmaya başladı. Muğla’nın tanınan siyasetçilerinden Prof. Dr. Nurettin Demir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Demir, “Önceliğimiz Muğlamız olacak” dedi.

CHP Muğla İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya yerel basın yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda Demir’e CHP Muğla il Sekreteri Müge Yenisu, önceki dönem Muğla il başkanı Mustafa Öztürk, önceki dönem milletvekillerinden Ömer Süha Aldan, Burak Erbay ve Mürsel Alban da eşlik etti.

Demir konuşmasında, adaylığın kendisi için Muğla’ya hizmet sözü olduğunu belirtti. Kırgınlıkları, dargınlıkları kaldıracaklarını vurgulayan Demir, Muğla'nın her köşesini kapsayacak projeler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Muğla’nın turizm potansiyeline dikkat çeken Demir şunları söyledi:

“Muğla ilimizin Büyükşehir Belediye başkan aday adayı olarak sizlerle buluşmaktan onur ve heyecan duyuyorum.

Hayatım boyunca mesleğimi icra ederken, birçok insanın yaşamına dokunma fırsatı buldum. Edindiğim empati ve sorumluluk duygusuyla, Muğlamızın büyük ailesine hizmet etmek, eşsiz şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşımak istiyorum.

Samimiyetle ifade etmek isterim ki, bu adaylık benim için sadece bir siyasi görev değil, aynı zamanda bir hizmet sözüdür. Muğla'nın benzersiz doğasını korumak, kültürümüzü yaşatmak için buradayım.

Herkesin duygu ve düşüncelerine kulak vererek, kucaklayıcı, şeffaf, katılımcı ve adaletli bir yönetim anlayışıyla daha yaşanır bir Muğla inşa etmek için yola çıkıyorum.

Her kesimle kol kola yürüyeceğiz. Önceliğimiz Muğlamız olacak. Kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldıracağız.

Muğla'nın her köşesini kapsayacak projeler geliştirmeyi hedefliyor, tarihimizi ve kültürümüzü koruma sözü veriyorum.

Şehrimizin zengin mirası, geçmişimizin bize bıraktığı bir hazine. Bu mirası gelecek nesillere aktarırken, modernizmin getirdiği değişimlere de dengeli bir şekilde adapte olacağız.

Sizlerle birlikte, Muğla'nın turizm potansiyelinin yanı sıra tarım potansiyelini de en üst düzeye çıkaracağız. Bilimsel yönetim ve hukukun kılavuzluğu altında, kalkınma için gerekli adımları atarken, iletişimi her zaman ön planda tutacağım.

Turizmde yepyeni bir vizyon planımız var. Amacım, şehrimizi dünyanın en bilinen turizm merkezlerinden biri haline getirmek. Bu yolda, sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de gözeteceğim.

Temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışacağım. Muğla'nın yarınları, hep birlikte yazacağımız bir hikâye.

Şehrimizin geleceğine güç katmak için el birliğiyle çalışalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”