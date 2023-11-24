Muğla'da kan donduran cinayet... Tartıştığı annesinin boğazını kesti!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 21:45

Güncelleme: 24.11.2023 - 21:46

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurça Mahallesi'nde Figen Bezmez (47) 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun yaşadığı eve geldi.

Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

D.D., çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. Olayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 çocuk annesi Figen Bezmez’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay esnasında Bezmez’in 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilirken küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.