CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun 'Hazırım' çıkışını değerlendirdi: 'Karar 6'lı masanın'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “6 lider uzlaşırsa adaylığa hazırım” çıkışını, partinin seçim hazırlıklarını ve partiye yeni üye katılımlarını Cumhuriyet’e anlattı.
Son üye katılımlarına ilişkin sayıları paylaşan Salıcı, “Şu anda 1 milyon 363 bin 171 üyemiz var. Batman’da yüzde 314, Iğdır’da yüzde 47, Ağrı’da yüzde 90, Diyarbakır’da yüzde 148, Hakkâri’de yüzde 112, Kastamonu’da yüzde 45, Kars’ta yüzde 61, Mardin’de yüzde 195, Şırnak’ta yüzde 278 ve Van’da yüzde 160 üye artışımız var. Katılımlar devam edecek. Önümüzdeki günlerde Van merkezli; Hakkâri, Erzurum, Bitlis’e gideceğiz. Buralarda katılımlar ve görüşmelerimiz olacak” bilgisini paylaştı.
‘KARAR 6’LI MASANIN’
Katılımların sandık güvenliği çalışmalarına da fayda sağladığını vurgulayan Salıcı, “2018’de 180 bin 65 sandık vardı, şimdiden bu sayının üstünde insanı sandıkların başında görevlendirdik. Seçim günü her sandığın başında bir CHP’li bulunacak. Onları 6’lı masadaki diğer siyasi partilerin görevlendirdiği kişilerle koordine edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun “6 lider uzlaşırsa adaylığa hazırım” sözleri üzerinden CHP örgütünün Kılıçdaroğlu’nun adaylığına hazır olup olmadığını değerlendiren Salıcı, “CHP örgütü çoktan hazır. Bizi bağlayacak olan 6’lı masanın kararı olacak. Bir CHP’li, bu kadar kritik bir dönemde kendi genel başkanının cumhurbaşkanı olmasını ister. Bundan doğal bir şey yoktur. Hem devlet vizyonu olan hem 6’lı masayı bir arada tutmaya devam edecek, Türkiye’nin özlediği uzlaşma ortamını yaratacak kişinin Sayın Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyoruz. Sonuçta karar 6’lı masanın” diye konuştu.
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