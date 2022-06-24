Bakan Nebati’den ilginç açıklamalar: 'Her türlü pozisyona hazırım'

24 Haziran 2022 Cuma, 09:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ek bütçeyle ilgili eleştirileri yanıtlarken ilginç açıklamalarda bulundu. Kendisini çiftçi, işadamı ve ekonomist olarak tanımlayan Nebati, “Ben çiftçiyim, şikayetim varsa kendime yapıyorum” dedi. Çarşı pazara koruması olmadan gidip gezdiğini ifade eden Nebati, yüksek fiyatların farkında olduğunu söyledi.

“NE KADAR BEKLEYECEĞİZ SAYIN BAKAN?”

Nebati, uyguladıkları ekonomi modelinin tamamen Türk modeli olduğunu, ne Çin ne de Güney Kore modeliyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, modelin sonuçlarının bir süre sonra alınmaya başlayacağını belirten Nebati'ye, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Ne kadar bekleyeceğiz Sayın Bakan, 6 ay mı, bir yıl mı, onu açıklayın da bilelim” dedi. Ancak Bakan Nebati süre vermek yerine, “Bekleyin göreceksiniz” demekle yetindi.

Nebati şu değerlendirmeyi yaptı:

“HER TÜRLÜ POZİSYONA HAZIRIM”

"Ben çiftçiyim, iş adamıyım, ekonomistim, siz ne derseniz deyin. Her türlü pozisyona hazır birisiyim. Ben çiftçiyim, şikayetim varsa kendime ediyorum. Bir milletvekilimiz ‘Pazara çıktınız mı' diye sordu. Ülke yöneticiyim pazara gidiyorum, korumasız gidiyorum. Hatta bir gün gelin Yeşilköy pazarına hep beraber gidelim. Merak etmeyin gidiyorum, bütün pazarları beraber dolaşalım.

Piyasadaki yüksek fiyatların farkındayım. Bunu iyi değerlendirmemiz, iyi anlatmamız lazım. Nereden kaynaklandığına bakmamız lazım. Uzayda, fanusta yaşamıyoruz. Gerekirse Katar'a da Birleşik Arap Emirlikleri'ne de Londra'ya da New York'a da gidiyoruz."

“MANİPÜLASYON İÇİN YAPMADIK”

Nebati, 9 Haziran'da Hazine olarak alışılmadık biçimde, ‘açıklama yapılacak' denilerek, insanların beklentiye sokulduğu ve bazı kesimlerin bu işten para kazanmasına yol açıldığı eleştirilerine de yanıt verdi.

Nebati, “İletişim önemlidir. 9 haziranda bilerek, arkadaşlarımızla bu şekilde açıklama yapıp etkilerini ölçtük. Spekülasyon ya da manipülasyon amacıyla yapılmış bir şey değil. Beklentileri gördük. Birbirimizin gözlerine bakarak da konuşuyoruz. Aynı gün de tedbirleri açıkladık. Açıklayacağız dedik açıkladık. İletişim önemlidir” dedi.

DAR GELİRLİ AÇIKLAMASI

Enflasyonun en çok dar gelirlileri etkilediğini vurgulayan Nebati, bunu her zaman dile getirdiğini belirtti ve dar gelirlilere olan etkinin azaltılması için her zaman bu kesime destek verdiklerini de söyledi.