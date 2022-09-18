CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Tayyip Beyi emekli edeceğiz

18 Eylül 2022 Pazar, 16:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP Doğu Masası Heyeti, Erzurum’da yeni üye törenine katıldı. Otelde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. CHP’ye Erzurum’da 750 kişinin yeni üye olduğu öğrenildi. Memleket Partisi Erzurum İl Başkanlığı’ndan istifa eden Serhat Can Eş de teşkilatı ile birlikte CHP’ye katıldı. Eş burada yaptığı konuşmada, “Ben ve arkadaşlarım CHP’ye üye oluyoruz. Geçmişte yol ayrılığı yaşadığım partime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok çalışacağız, başaracağız” dedi.

CHP’li Salıcı da törende konuştu. “Erzurum bizim için çok kıymetli bir şehir. Tarihsel olarak da bugün bulunduğu noktada da kıymetli bir şehir” diyen Salıcı, Kurtuluş Savaşı sırasında Erzurum’un kritik öneminden bahsetti. Salıcı, Erzurum geçmişte daha büyük bir şehirdi. Türkiye siyasetindeki etkisi daha fazlaydı. Erzurum gün geçtikte ekonomik büyüklük anlamında azalmalar yaşıyor. Bizim önümüzdeki dönem Erzurum’a hak ettiği değeri verecek bir siyaset izlememiz gerekiyor” diye konuştu.

Salıcı, Erzurum’un ekonomideki büyümeden hak ettiği değeri alamadığını kaydederek, şunları söyledi:

“Sizler uzun zaman Adalet ve Kalkınma Partisi’ni çok yüksek oranlarda desteklediniz. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda çok daha yüksek oranlara ulaştı Erzurum’dan Cumhur İttifakı’na verilen oy. Ama Erzurum geldiğimiz noktada ne Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü içinde hak ettiği yerden ne de Erzurum’da yaşayan yurttaşlarımız Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’ndan hak ettiği değeri alıyor. Erzurum’da işler iyiye gitmiyor. Erzurum’un nüfusu azalıyor. Gençlerimiz Erzurum’un dışına iş bulabilmek için, kendi hayatlarını devam ettirebilmek için göçüyorlar. Kim kendi memleketinden gitmek ister? Kimse gitmek istemez. Ama kendi yurdunda doymayan bir insanın başka kente gitmekten başka da çaresi kalmıyor.

Erzurum’un 2001 yılında nüfusu 795 binmiş. Türkiye’nin nüfusu 64 milyon. 2021 yılında Türkiye nüfusu 84 milyona çıkmış, Erzurum’un 756 bine düşmüş. Erzurum’da kayıtlı çiftçi sayısı 20 yıl içinde düşüş göstermiş. Hayvancılığın önemli kenti olan Erzurum’da hem çiftçi sayımız hem de nüfusumuz azalmış.”

“ERZURUM’UN CUMHUR İTTİFAKI’NIN KULAĞINI ÇEKMESİ GEREKİYOR”

Salıcı, AKP’nin “Erzurumlular nasılsa bize oy verir” diye düşünerek, Erzurum’a yeterli katkıyı yapmadığını dile getirerek, “Erzurum’a ciddi bir kaktı sunmuyor. Erzurum’un büyümesi için anlaşılan Cumhur İttifakı’nın kulağını biraz çekmesi gerekiyor.”

Salıcı, Türkiye’ye adaletin gelmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi de adalet. Eskiler devletin dini adalettir diyor. Adaletin olduğu yerde insanlar birbiri ile daha iyi anlaşır. Adaletin olmadığı yerde zorbanın birisi gelir, çöker. Onun sonucunda insanlar o adaletsizlik içinde kıvranmaya başlar… Bizim altılı masa olarak Türkiye’ye güçlendirilmiş parlamenter sisteme, adalete, güçler ayrılığına, medyanın şeffaf olduğu ve birilerinin telefonuyla haber yapılmadığı bir noktaya getirmemiz lazım. Mahkemeye gittiniz, biriniz zengin biri fakir. Fakir haklı. Davayı kim kazanır, zengin kazanır. Mahkemeye gittiniz, iki kişisiniz. Birisi iktidar partisinden, öbürünün partisi yok. Davayı kim kazanır? Adaletin olmadığı yerde istikrar da, büyüme de olmaz.”

Salıcı, Erzurum’un ihracatının orta ölçekli bir firma kadar olduğuna da dikkat çekerek, “Erzurum’un ihracatı 28,6 milyon dolar 2021 yılında… Sizler dünyayı, Türkiye’yi takip eden insanlarsınız. Gidin İstanbul, Ankara, İzmir’e orta ölçekli bir firmanın ihracatıdır 28,5 milyon dolar. Bir firmanın ihracatı kadar koskoca şehrin ihracat yaptığı haldir” dedi. Salıcı, ihracat miktarının yatırım yapılarak arttırılabileceğini anlattı.

“KIRMIZI KART GÖSTERMEK VATANDAŞIN HAKKIDIR”

AKP’li vekillerin Erzurumluların sorununu dinlemediğini kaydeden Salıcı, “Seçim zamanı gelirler, bizim partimize oy verin. Ne diyeceksin o zaman, oy verecek misin Erzurumlu. Seçimden seçime gelen siyasetçiye kırmızı kart göstermek vatandaşın hakkıdır” dedi.

Salıcı, yurttaşların ödediği verginin “Beşli Çeteye ve zenginlere aktarıldığını” ifade ederek, “Erzurum fakirleşiyor, yoksullaşıyor ama Türkiye’de bazılarının işleri çok iyi gidiyor. Mesela beşli çeteden biriysen işler tıkırında. Pandemi döneminde beş tane maske dağıtamayan iktidar senin paranı tıkır tıkır ödüyor. Sadece onlar mı? Kur korumalı mevduata geçtik, mevduatı dolara endekslediler. Diyorlar ki ‘Sen daha çok para kazanacaksın” diye konuştu.

Salıcı, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da adının karıştığı rüşvet iddiasını işaret ederek, şunları söyledi:

“Erzurumlu fakirleşirken birileri zenginleşiyor. Erzurum’da işler kötü giderken, birilerinin hayatı tıkırında. İki tane hayat yaşanıyor. Biri sarayın hayatı. Birisi sokakta bizim yaşadığımız hayat. İki hayat. Saraydaki hayatta her şey tıkırında. İş köylünün, emekçinin, işçinin hayatına gelince orada işler iyi değil. Bu düzen değişecek. Böyle devam etmez. Bu düzenin değişmesi için sizin sandıkta bu işe müdahale etmeniz lazım. Tayyip Bey çok çalıştı. 20 sene boyunca ülkeyi yönetti. Koşturuyor ama artık emeklilik vakti geldi. Tayyip Beyi emekli edeceğiz arkadaşlar. Tayyip Beyi emekli edeceğiz, sizlerin de rızanız olursa Erzurum’daki AK Parti milletvekillerini de emekli edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla bazıları aile meseleleriyle çok meşgul. Vatandaşa ayıracak vakitleri yok. Onları da emekli edeceğiz.”