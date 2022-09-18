CHP'li Erdoğan Toprak: 'Sosyal konut iktidarın seçim hamlelerinden birisidir'

18 Eylül 2022 Pazar, 12:55

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda pek çok konuya değindi. Toprak, sosyal konut kampanyasının iktidarın seçime yönelik hamlelerinden biri olduğunu belirterek, ''İktidar, seçime endeksli birtakım kampanyalara yönelerek ayakta kalabilme çabasına yöneldi. İktidar sözcülerinin ‘Yüzyılın konut projesi’ ya da ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi’ olarak adlandırdıkları proje de bu seçim vaatlerinden birisi. 2028 yılına kadar toplam 500 bin konut ve ilk aşamada iki yıl içinde 250 bin konutun TOKİ tarafından üretilerek kurada çıkacak hak sahiplerine teslim edilmesi vaadini içeren bu kampanya, evi-iş yeri olmayanların bu imkana kavuşturulması açısından olumlu ve atılması gereken bir adımdır. 20 yıldır TOKİ’nin 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettiğini bizzat kendisi ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdi iki yılda 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa, 50 bin iş yeri vaadiyle ortaya çıkması, iktidarın büyük bir ‘emlak balonunu şişirdiğini’ akla getirmektedir'' diye konuştu.

“YÜZBİNLERCE KİŞİNİN HAYALLERİYLE OYNANMASININ RİSKLERİNİ İÇERMEKTEDİR”

Toprak, ''Türkiye inşaat-taahhüt sektörünün böyle bir kapasitesi olabilir. Ancak eş zamanlı olarak bu kadar çok sayıda inşaatın başlaması, şantiyelerin kurulması, TOKİ tarafından binlerce ihale açılması vb. işlemlerin 2 yılda tamamlanıp anahtarların teslim edileceği vaadi, şu ana kadar bu umutla başvuran yüzbinlerce kişinin umutlarıyla, hayalleriyle oynanmasının risklerini içermektedir. İlk etabı oluşturan 250 bin konut 2025’te, projenin tamamını oluşturan 500 bin sosyal konutun 2028’de tamamlanması planlanıyor'' ifadelerini kullandı.

“İCRALIK OLAN MİLYONLARCA GENÇ, BU AYLIK TAKSİTLERİ NASIL ÖDEYECEK”

İcralık olan milyonlarca gencin belirlenen aylık taksitleri nasıl ödeyeceğinin altını çizen Toprak, ''Daha geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, ülke genelinde âtıl, kullanılmayan, satılamayan 50 bin ofis-iş yerinin konuta çevrileceğini, bu yolla 2023 Temmuz’una kadar 15 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 50 bin ‘ofisten dönüşmüş ev’ inşa edileceğini ilan ettiler. Yönetmelik yayınlayarak ofisten konuta dönüşüm kampanyası başlattılar. Şimdi bir yanda 50 bin iş yeri-ofis-ticarethane 10 ayda eve dönüştürülecek, diğer yanda TOKİ iki yılda 50 bin yeni iş yeri inşa edecek. Sadece bu bile bu projenin, ilan edilen kampanyanın sırf seçim uğruna ne kadar plansız-programsız-öngörüsüz ve alelacele hazırlanıp ortalığa sürüldüğünü apaçık gösteriyor. Projede gençlere ve emeklilere 50’şer bin konut kontenjanı ayrıldığı açıklandı. Amaç ve hedef güzel, ancak Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kullandıkları kredileri geri ödeyemedikleri için banka hesapları bloke edilen, icralık olan milyonlarca genç bu aylık taksitleri nasıl ödeyecek?'' dedi.