CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, Van’daki ‘Başkanlar Çalıştayı’nı Cumhuriyet’e değerlendirdi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

CHP, 2018 genel seçimlerinde yüzde 2.6 oy aldığı ve milletvekili çıkaramadığı Van’da, 248 belediye başkanıyla üç günlük çalıştayını tamamladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van’da CHP’ye duyulan ilgiyi Cumhuriyet’e değerlendirdi. Son genel seçimler üzerinden yaklaşık dört yıl geçtiğini belirten Salıcı, şunları söyledi:

"YOĞUN BİR İLGİ VAR"

“Biz 2018’deki genel seçimlerden sonra yapılan yerel seçimlerde toplam 248 belediye kazandık. Ondan sonra da partimizin düşük oy aldığı yerlerde çalışmalar başlattık. Bunun ilki Doğu Masası’ydı. Kurultayımızdan hemen sonra başladı ve 1.5-2 sene geçti üzerinden. Bu sürede genel başkanımız Urfa’da, Diyarbakır’da yoğun ilgiyle karşılaştı. Şimdi Van’da yoğun bir ilgi var. Ama bu da yeterli değil. Biz buradan temsilcilerimiz olsun, yakasında CHP rozeti olan arkadaşlarımız parlamentoya girsin istiyoruz.”

"BİRLE SINIRLI KALMAYIZ"

Çalışmalarını sıkılaştıracaklarının altını çizen Salıcı, “Bundan sonra da milletvekili heyetlerimiz gelmeye devam edecek. Bugün uzmanlar diyor ki ‘CHP, Van’da oyunu dörde katladı.’ Ama yeter mi? Yetmez. Niye 10’a katlamayalım? Biz, önümüze bu hedefleri koyuyoruz” diye konuştu. Doğu Masası çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, Van’dan da bir milletvekili çıkaracaklarına dikkat çeken Salıcı, şunları kaydetti:“Ben bu iddiayı altı ay önce söylemiştim. O zaman Van’da bu kalabalık yoktu. Eğer seçim bu pazar olursa Van’da bir milletvekili çıkaracağız. Ama eğer bu pazar olmayacaksa birle sınırlı kalmayacağız.”