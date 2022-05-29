Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti: 'Saray’da açlık yok, herkesin bir eli yağda bir eli balda'

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Van’da yaşayan inşaat işçisi Mustafa Atalay’ın elektrik borcu nedeniyle yaklaşık üç yıldır karanlıkta yaşadığı haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atalay ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, “Kendisi ailenin durumunu görmek üzere beni davet etmişti. Eşini ve çocuklarını gördüm. Kendisi şu anda Van’ın biraz dışında inşaatta çalıştığı için gelemediğini ifade etti. Ailenin durumu malum. Bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Muhtar arkadaşımızla da görüştük, o da yardımcı olacak. Buradaki sorunları kısmen giderebilirsek çok mutlu olacağım. İl başkanımız da gerekli çalışmayı yapacak, o da bildirecek” ifadelerini kullandı.

‘Dertlerini dinle’

“Bu memlekette açlık yok” diyenlerin bu ailenin dramını görmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, “Saray’da açlık yok, herkesin bir eli yağda bir eli balda. Sen Türkiye’nin gerçeği ile karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur, bu evlere bir gir, çocukları bir kucağına al bakalım. Bu çocukların derdi nedir bir dinle. Oturuyorsun, hayattan, gerçeklikten kopmuşsun. Söylediklerimiz onun için ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Bu sadece Van’a özgü bir dram da değil. Her yerde var bu tür dramlar. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması ve bu dramları sonlandırması lazım. İnşallah bunların tamamı çözülecek, hepsini halledeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Mustafa Atalay’ın eşi Hazal Atalay, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti bize umut verdi. Ziyaretinden dolayı teşekkür ettim. Evimizi gördü, durumumuza üzüldü. Fatura sorunumuzu çözeceğini söyledi. Sağlık sorunlarımı da anlattım. Elinden geleni yapacağını söyledi. Bizim umudumuz artık Kılıçdaroğlu” diye konuştu.