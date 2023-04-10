CHP'nin Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:26

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları için Erzincan'a gideceğini belirterek, "İnanıyorum ki Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini söyledi.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ İÇİN EN UYGUN ADAY"

Kuruldukları günden bugüne koltuk için yön, saf, ağız değiştirmediklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı ve devlet deneyimiyle parlamenter sisteme geçiş için en uygun adaydır. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ilan ettik" diye konuştu.

ANKARA'DAKİ SON BASIN TOPLANTISI

Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili adayı olduğunu, bu nedenle süreçte Ankara'da son basın toplantısını yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ata topraklarına, Erzincan'ıma gidiyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımı kucaklamaya gidiyorum. İnanıyorum ki Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak. Erzincan'da bütün siyasi partilere sesleneceğim.

Türkiye'mizi varlığa, berekete, huzura kavuşturmak için bu kürsüden bugün ayrılıyorum. İnşallah 4 hafta sonra bütün Erzincanlı hemşerilerimizin desteğiyle o sandıktan çıkarak, parlamentoda sizleri hayırlıysa temsil etmeyi Allah'ım nasip etsin."