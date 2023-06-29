CHP'li Ömer Fethi Gürer: AKP, emekliden aldığını geri versin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çoğunluğu açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarının artırılmasında hesaplanan büyüme oranlarının yeniden belirlenmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Mehmet Gökkaya
Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00
CHP'li Ömer Fethi Gürer: AKP, emekliden aldığını geri versin
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CHP’li Gürer, kanun teklifinde emekli aylıkları bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını istedi. 9 bin günden fazla prim yatıran emekli için her 360 güne karşılık yüzde 2 puan eklenmesini öneren Gürer, böylece emekli maaşlarının yıllar içinde değer kaybetmesinin önüne geçilmesini istedi.

(Ömer Fethi Gürer)

Gürer “Aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve emekli aylıklarının milli gelir artışından sınırlı şekilde yararlanmasına ilişkin yapılan düzenlemeler neticesinde emekli aylıkları ciddi şekilde azaldı. 2008 yılında AKP iktidarı tarafından aylık bağlama oranının yüzde 70’ten yüzde 30’lara düşürülmesi, emekliler için büyük bir kayıp oldu. AKP iktidarı, emekliden aldığını geri vermelidir” dedi. 


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