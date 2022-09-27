CHP'li Özel: 'Ömürleri bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok'

27 Eylül 2022 Salı, 16:36

Mersin'deki polisevine terör saldırısı düzenleyen Dilşah Ercan'ın adının CHP’nin 2012 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda geçmesine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sert tepki gösterdi.

Özel, “Ömürleri, bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok. Mehmet Dişli’nin hesabını Hulusi Akar’dan sorma, Zekeriya Öz’ün hesabını Tayyip Erdoğan’dan sorma, Akın Öztürk’ün hesabını YAŞ’taki AK Partililerden sorma; CHP’ye Allah’ın cezası bir katilin hesabını sor. Herkes aklını başına alacak. O kadar bedava değil” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, özetle şunları söyledi:

“BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ, PKK’Yİ KINIYORUZ”

“Mersin’in Mezitli ilçesinde, polisevine yönelen terör saldırısında hayatını kaybeden bir kardeşimiz, bir evladımız Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı diğer arkadaşımızın ve bir vatandaşımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütünü, PKK’yi kınıyoruz. Bu ülke teröre, uzun yıllardır çok ağır bedeller ödüyor. Terörle mücadele eden bütün polisimizi, jandarmamızı, silahlı kuvvetlerimizi; kayıplarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Bunun son şehidimiz olmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Dün akşam olay duyulduğu andan itibaren Mersin İl Başkanlığımız, ilçe başkanlarımız, Mersin milletvekilimiz, Mersin’deki büyükşehir belediye başkanımız konuya hassasiyet gösterdiler ve sürekli iletişim halinde olduk. Bu konuda bir üzüntü, büyük bir can sıkıntısı, büyük bir yas içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz.

“İFTİRA ATAN HADSİZLER VAR”

Olay soruşturuldukça, sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında CHP. İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. CHP’nin; 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında kamuoyu ile paylaştığı; o dönem bütün siyasi partilere yolladığımız, halen daha da referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu’nun bir sayfasından CHP’ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var.

Dilşah Ercan’ın isminin raporda yazması üstüne diyorlar ki, ‘CHP bu kişiye gazeteci dedi.’ Rapor 2012 yılı, oluşturuş şeklini hepiniz biliyorsunuz. CHP, adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Ancak, basın kartı olan, gazeteci olarak içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. Adınız, soyadınız, çalıştığınız dergi ve faaliyetiniz, varsa uğradığınız hak ihlalleri... Toplam 188 gazetecinin ismi var bu raporda. Bunun içinden şu anda Meclis’te üç milletvekili var. Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal da geçen dönem bizim milletvekilimizdi, bu raporda. Bu raporda Tuncay Özkan var, Mustafa Balbay var, Hikmet Çiçek var, Yalçın Küçük var… Nedim Şener var, Barış Pehlivan var, Barış Terkoğlu var; var oğlu var. Savcılıklarda soruyorlar ya ‘Göreviniz?’ ‘Gazeteciyim’ diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız. ‘Nerede çalıştın, ne yaptın, suçun ne’ diye… 2012 yılında buna gelen cevaplardan bir tanesini, ‘CHP’nin raporunda adı geçen birisi, şimdi terörist.’

"O TARİHİN EN İTİBARLI SAVCISI BUGÜN TERÖRİST"

2012 yılında Mehmet Baransu’ya ne diyorsunuz? Ey AK Partililer, ey Süleyman Soylu. 2012’de Mehmet Baransu, baş tacı bir gazetecinizdi. Bugün Silivri’de müebbet hapis, terörist. Ne diyeceğiz, Mehmet Baransu’ya? Ekrem Dumanlı, firari terörist. Baş tacıydı. Ayırdığı koltuğa oturuyordunuz Türkçe Olimpiyatları’nda. Ey utanmazlar, CHP’ye bunu söyleyecek haddi bulan ve hudutlarını aşanlar. Örneğin Zekeriya Öz, o tarihin en itibarlı savcısı, bugün terörist. YAŞ üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk, bugün terörist. Mehmet Dişli; kardeşi yurtdışında Türkiye’yi temsil ediyor, halen daha. Ama Hulusi Akar’ın en yakını, 12 sene hiç ayırmıyor yanından. O gece darbeci, şimdi terörist. Sonra Recep Tayyip Erdoğan çıkacak, ‘Rabbim, milletim beni affetsin.’ Bu pisliklerden, hepsinden kurtulacak. 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş, CHP’den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız, öyle mi? Terbiyesizliğin lüzumu yok, hadsizliğin lüzumu yok. 11 yıl önceki kişinin, bugün terörist olacağını bileceksin de onunla temas edeceksin, falan. Rezalete bak. Ömürleri bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALACAK"

Biz gidip de bu adı geçen teröristi; görüşmemiş, konuşmamız, baş tacı etmemişiz. Sizin gibi biz bunlara rütbe mi taktık? Siz teröristlere rütbe taktınız, bugün terörist oldukları ortaya çıktı. Altına Mercedes mi verdik, siz verdiniz; terörist oldukları ortaya çıktı. Biz yanımızda mı tuttuk bunları, ey Hulusi Akar. Mehmet Dişli’nin hesabını Hulusi Akar’dan sorma, Zekeriya Öz’ün hesabını Tayyip Erdoğan’dan sorma, Akın Öztürk’ün hesabını YAŞ’taki AK Partililerden sorma; CHP’ye Allah’ın cezası bir katilin hesabını sor; ‘11 yıl önce sayfanızda yer aldı, mektup yazmış.’ ‘Gazeteciyim, içerideyim’ diye. Herkes aklını başına alacak. O kadar bedava değil.

“SOYLU HANİ AYAKKABI NUMARASINI BİLİYORDU?"

Ama bir hesap sorulacaksa, şuna soracaksınız. 24 Mayıs, tweet atıyor, ‘Başkomutanımıza tekmilimdir, Amanos Dağları’nda bir tane terörist kalmadı’ diyor, Süleyman Soylu. Devam ediyor, 23 Ağustos günü karşısında, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım Amanos Dağları’nda bir tane terörist yoktur.’ Daha iki gün önce, Ortahisar ilçe başkanlığı açılışında; ‘Karadeniz’de yok, Amanoslarda yok.’ Şimdi; Amanoslardan sızan terörist, gitmiş polis merkezine saldırıda bulunmuş. Kardeşim, temizlemediysen, nasıl gelip tekmil veriyorsun. Orada terörist var, Mersin’de terörist var, Amanoslarda terörist var. Sen böyle bir teröriste yok dersen, meydan okuyoruz dersen tam kökünü kazımadıysan, başımıza bu geliyor.

Hani AK Parti? Bu Süleyman Soylu; görevden alıp alıp alamadığınız Süleyman Soylu hani ayakkabı numarasını biliyordu, bütün teröristlerin? Hani kafalarını çıkaramıyorlardı? Hani Süleyman Soylu, bunların burunlarındaki kılı takip ediyordu? Nasıl oluyor da geliyorlar, evlatlarımızı vuruyorlar?

"BU UTANMAZLARIN FIRSATÇILIĞINA MİDE BULANIYOR"

Ondan sonra Süleyman’ın ‘hiç terörist kalmadı’ demesini görme; sonra isim üzerinden başka algılar yaratmaya çalış. CHP’yi bununla anacak adamın alnını karışlarız. Hangi makamda, hangi mevkide olursa olsun. Herkes bu konularda haddini, hududunu, sınırını bilecek. Biz çıkıp, bir şehit cenazesi üzerinden bunları söylemezken; tutup da oradan bir algı operasyonu yapmaya çalışmayın kardeşim. Aklınızı başınıza toplayın. Geçmişte teröristlerle pazarlık yapanlar, masalara oturup kalkanlar, seçim günü mektup yazdıranlar. Bize söyleyecek bir kelime lafınız yok. Bu utanmazların bu fırsatçılığına mide bulanıyor."